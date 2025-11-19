Cartomante incassa oltre 3mila clienti durante la pandemia ma percepisce sussidi: denunciata per maxi evasione

Una donna di 56 anni, residente a Bologna, è stata denunciata dalla Guardia di Finanza per una presunta evasione fiscale superiore a 200mila euro, maturata attraverso un’intensa attività di cartomanzia svolta senza dichiarazioni né autorizzazioni.

Secondo le indagini, dalla fase pandemica fino a oggi la donna avrebbe ricevuto più di 3mila clienti, incassando circa 150mila euro senza versare imposte. Parallelamente, il suo nucleo familiare avrebbe percepito sia il reddito di cittadinanza sia l’assegno di inclusione, benefici economici che avrebbero fruttato complessivamente circa 40mila euro.

Leggi anche Cartomante truffatrice denunciata per guadagni illeciti per oltre 2 milioni di euro e sequestro preventivo di beni per 900 mila euro

Gli investigatori hanno ricostruito la rete di contatti con cui la sedicente maga adescava clienti di diverse fasce d’età. Attraverso un profilo falso, pubblicizzava servizi di cartomanzia e astrologia a pagamento direttamente nella sua abitazione, attirando un flusso costante di persone in cerca di consulti.

La scoperta della doppia attività — l’evasione legata ai guadagni non dichiarati e la percezione indebita dei sussidi — ha portato alla denuncia e alla contestazione delle somme ottenute in modo irregolare.