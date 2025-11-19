DOOM: The Dark Ages | Note sull'aggiornamento 3

DOOM: The Dark Ages si aggiorna con tantissime novità e miglioramenti.L'aggiornamento 3 di DOOM: The Dark Ages introduce il Ripatorium 2.0, che offre nuove impostazioni predefinite per gli eventi, maggiori opzioni di personalizzazione, ulteriori brani per il jukebox e la possibilità di condividere i propri eventi personalizzati round per round, mediante codici di accesso. Questo aggiornamento include anche gli aggiornamenti relativi ai miglioramenti generali della campagna, come la caratteristica In punto di morte, ora selezionabile nelle impostazioni tra Normale e Difficile nella scheda Difficoltà, oltre ad aggiornamenti richiesti dai giocatori tra cui comandi associabili all'arma da mischia e alle rune dello scudo attive. Ripatorium 2.0 Abbiamo aggiunto nuovi modi per personalizzare la modalità arena Ripatorium, inclusa la possibilità di condividere e caricare le impostazioni predefinite da ogni round tramite la condivisione del codice di accesso*.

Ora il Ripatorium è a round e i giocatori possono personalizzare una serie di nemici da affrontare in un massimo di cinque round

Ogni round di Ripatorium può avere impostazioni uniche e fino a 10 ondate di rigenerazioni

Nel menu Impostazioni, abbiamo aggiunto nuove opzioni per il limite di tempo

Ogni round presenta anche un codice di accesso unico (evidenziato nell'immagine qui sotto) che consente di condividere con gli altri giocatori il round personalizzato di Ripatorium e tutte le relative impostazioni

*Si ricorda che la condivisione dei codici di accesso al Ripatorium è ancora in fase Beta

Per giocare l'evento Ripatorium di un altro giocatore, selezionare il round corrispondente e premere il nuovo comando "Inserisci un nuovo codice di accesso" nella parte inferiore dello schermo

Ci sono anche nuove impostazioni predefinite per gli eventi: Media, Sfida e Sadismo

Nota: è possibile abilitare queste impostazioni predefinite per gli eventi a qualsiasi livello di difficoltà

Cosa sono gli eventi con "impostazioni predefinite in arrivo"? Stiamo cercando di raccogliere i migliori eventi personalizzati per poter organizzare delle impostazioni predefinite create dalla community! Ricordate di taggare @doom sui social media con i vostri codici di accesso unici per round, così da condividere le vostre migliori configurazioni degli eventi completi! Col tempo, queste verranno aggiunte al gioco tramite un aggiornamento Regolazione attiva (senza la necessità di un aggiornamento del client). Ora il jukebox include cinque nuovi brani:

"Theomachy"

"Bloodspill"

"Divine Retribution"

"From the Ashes"

"Wither and Writhe"

Ora appare un'icona sulla testa degli ultimi nemici rimasti in un round

Sono stati aggiunti degli ulteriori blocchi alla visuale in tutte le arene

Il riassunto di fine livello ora presenta due nuove schede: Difficoltà e Configurazione arena

Difficoltà: include le impostazioni utilizzate durante la partita di Ripatorium

Configurazione arena: divide tutti i demoni uccisi in diverse schede che conteggiano ogni classe di demone ucciso (da macello, pesante e super pesante)

Gameplay e miglioramenti generali In punto di morte è ora un'impostazione regolabile nella scheda Difficoltà

"Normale" offre il supporto consigliato

"Difficile" offre meno supporto e rende più impegnativa la sopravvivenza con salute critica

Assegnazione dei comandi

Ora i giocatori possono scambiare la runa dello scudo e l'arma da mischia durante il gioco

I giocatori hanno richiesto quattro nuovi comandi da assegnare, che sono stati aggiunti alla relativa scheda:

Arma da mischia successiva

Arma da mischia precedente

Runa dello scudo successiva

Runa dello scudo precedente

Vibrazione del controller

Il cursore dell'intensità della vibrazione ora regola correttamente i controller esterni su Xbox quando sono collegati a un PC

Ora la vibrazione del controller funziona correttamente con la BFB equipaggiata

Correzioni all'IA nemica

Abbiamo risolto un arresto anomalo su PlayStation 5 Pro che si verificava quando si cominciava un colpo epico contro nemici di classe pesante e super pesante, dopo che questi erano stati storditi dal giocatore col trituratore

Il giocatore non attraversa più la geometria del muro quando esegue un colpo epico contro il Komodo

Gli effetti visivi fluttuanti non appaiono più sul cadavere del Cacodemone se viene ucciso mentre sferra un attacco muro

Gli effetti visivi evocati dal Campione Capriccio ora hanno le dimensioni corrette

Abbiamo risolto un problema con lo scudo del Cacodemone che continuava a bloccare gli attacchi per un breve periodo dopo essere scaduto visivamente

Abbiamo aggiunto l'audio ambientale all'animazione inattiva del Cacodemone

Aggiornamenti sugli eventi di combattimento Città sacra di Aratum

Dopo che Capriccio appare nell'evento finale, i Mancubus aggiuntivi sono stati sostituiti da un gruppo di Imp

Rimosso il Chaingunner dall'evento finale

Assedio - Parte 1

Il Cavaliere infernale e l'Imp inseguitore, che appaiono dopo aver infranto il morale nella battaglia per il morale nel Villaggio, ora non si rigenerano più

L'Imp di pietra e uno gli Imp inseguitori notturni sono stati rimossi dalla battaglia per il morale nella Palude

Assedio - Parte 2

I Cavalieri infernali nell'hangar dei carri, che appaiono dopo il leader Cavaliere da battaglia, ora non si rigenerano più

Piane della desolazione

Rimosso uno dei punti di rigenerazione degli Aracnotron in entrambe le torri obiettivo

Spezzainferno

Rimosso il punto di rigenerazione del Revenant nell'evento finale

Stazione di comando delle Sentinelle

Il Mancubus e l'Aracnotron che appaiono dopo aver spezzato la corazza del leader cavaliere Pinky nell'hangar dei carri non si rigenerano più

Il Mancubus e l'Aracnotron che appaiono nell'evento finale non si rigenerano più

Dall'Altrove

Il Mancubus che appare dopo aver infranto il morale nel primo combattimento nell'arena non si rigenera più

Il Revenant che appare dopo aver infranto il morale nel secondo combattimento nell'arena non si rigenera più

Ventre della Bestia

Rimosso lo stato di rigenerazione continuato del Cavaliere da battaglia nel primo evento nell'arena

Rimossi Mancubus e Aracnotron nel combattimento con Capriccio

Approdo delle anime

Rimossa l'imboscata di Aracnotron nel combattimento col Komodo per la chiave magnetica blu

Rimosso il punto di rigenerazione aggiuntivo del Revenant nel combattimento contro Capriccio durante la prima visita al tempio

Rimosso Aracnotron sulla nave

Resa dei conti

Aggiunta l'imboscata di Cavaliere infernale e Imp inseguitore alla stanza segreta di rubino

Aggiunta l'imboscata di Mancubus nella stanza segreta dei giocattoli collezionabili del principe Ahzrak

Aggiunto un evento a sorpresa alla raccolta delle pietre dei Wraith

Sostituito l'Imp inseguitore notturno con un Imp inseguitore normale nel primo evento

Miglioramenti e aggiustamenti Atlan

Regolata la caratteristica In punto di morte in tutte le difficoltà affinché i giocatori abbiano maggiori probabilità di contrattaccare a un passo dalla morte

Aumentata lievemente la quantità di salute ricevuta uccidendo i Titani nemici

Principe Ahzrak

Ridotta l'accelerazione dei proiettili generati dall'attacco Bomba in super picchiata del boss

Ridotti i danni base del tiro della lancia del boss affinché non spezzi lo scudo del giocatore con un solo colpo quando il valore del cursore dei danni del nemico è pari o inferiore a 2x

L'Antico

Aumentata lievemente la salute ricevuta quando si esegue un colpo epico

Ridotto l'effetto dei danni dell'esplosione del pozzo gravitazionale per tutti i valori del cursore dei danni pari o superiori a 1x

Cacodemone

Ridotta lievemente la velocità dei proiettili del muro di fulmini

Barone cosmico

Ridotti i danni dell'attacco con i proiettili ghigliottinanti affinché lo scudo del giocatore non si spezzi immediatamente quando blocca l'attacco

Risolto un bug per cui talvolta venivano applicati danni aggiuntivi quando si veniva colpiti da un proiettile ghigliottinante del Barone cosmico

Feedback sui combattimenti

Regolati vari nemici e armi per attivare la comparsa del sangue con maggiore frequenza, così da renderla uniforme per tutto l'arsenale del giocatore

Regolato il comportamento dei ragdoll nemici in vari attacchi in mischia e nella carica con lo scudo per evidenziare ulteriormente tali azioni in combattimento

Correzioni di bug

Risolto un problema per cui In punto di morte di Atlan si attivava nonostante il giocatore avesse eseguito una schivata perfetta in un attacco ad area

L'effetto visivo delle scintille in seguito al blocco con scudo non appare più quando si subiscono dei danni dai pericoli ambientali o da altre fonti che superano lo scudo

Risolto un bug per cui il traguardo Nerd della storia non si completava correttamente dopo aver terminato il gioco con un playthrough del 100%

Risolto un problema per cui la skin Perfezione non si sbloccava se il giocatore forzava l'uscita durante la terza partita di Ripatorium

Risolto un problema raro per cui i menu Pausa e Dossier della campagna venivano sostituiti dai menu Ripatorium, causando il danneggiamento del salvataggio e rendendo inaccessibili i menu

Risolto un bug per cui il testo di debug appariva dopo essere morti nell'area di tutorial della parata dei proiettili

L'interruzione della raffica del fucile a pompa usando il blocco con scudo non causa più la leggera inclinazione della visuale finché il giocatore non si stende o riavvia la mappa

Risolto un problema nel Ripatorium per cui i mod per il trituratore e l'acceleratore si attivavano nello stesso momento se il giocatore ricaricava l'evento o moriva e ricominciava

Colpire un Chaingunner con un demone da macello bloccato non uccide più il demone all'istante

Ora i nemici corazzati diventano frastornati correttamente quando la loro corazza viene distrutta con il razziatore o il polverizzatore

Risolto un bug per cui i primi danni subiti dal giocatore dopo un checkpoint non si riducevano correttamente se viene colpito alle spalle

Uccidere un Capriccio, un cacciatore Agaddon o un Komodo nel Ripatorium non attiva più i relativi traguardi della campagna

Il Ripatorium ora salva l'arma da mischia equipaggiata dal giocatore nel tentativo precedente. Inoltre, le cariche per l'arma vengono rifornite completamente se il giocatore scambia le armi da mischia prima che appaia il primo round di nemici.

Risolto un bug per cui l'effetto degli spari rimaneva bloccato in loop se il giocatore passava dalla runa torretta automatica a un'altra runa dello scudo dopo aver già cominciato a sparare nel Ripatorium

Problemi noti

Le impostazioni predefinite per gli eventi Ripatorium non si resettano dopo aver selezionato "Riporta tutti i round Ripatorium ai valori predefiniti" (ad es., l'impostazione "Sadismo" rimane "Sadismo" invece di diventare "Predefinita")

Lo scambio veloce delle rune e lo scambio veloce delle armi da mischia non vengono visualizzati correttamente nel Ripatorium per gli account i cui progressi non sono andati oltre l'apertura della campagna