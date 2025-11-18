Austria, corpi di madre e figlia nascosti in un congelatore: scoperta shock a Innsbruck

In Austria è emerso un nuovo caso che ha scosso l’opinione pubblica. Una donna siriana di 34 anni, scomparsa dal luglio 2024, e la figlia di dieci anni sono state ritrovate senza vita all’interno di un congelatore nascosto dietro una parete di cartongesso in un appartamento di Innsbruck.

La macabra scoperta è avvenuta durante una perquisizione mirata dell’abitazione, dove gli investigatori hanno rinvenuto il corpo della madre e della bambina accuratamente occultati. Le ricerche erano state riaperte dopo nuove segnalazioni che avevano indirizzato gli inquirenti verso l’appartamento.

Due uomini, un cittadino austriaco di 55 anni e il fratello di 53, erano stati arrestati già a giugno nel corso dell’indagine. Entrambi risultano tra i principali sospettati, ma fino a questo momento non hanno fornito alcuna confessione né dettagli utili a chiarire la dinamica dei fatti.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire le ultime ore di vita delle vittime e comprendere le motivazioni che avrebbero portato all’occultamento dei corpi. Le autorità non escludono ulteriori sviluppi e stanno approfondendo ogni elemento utile all’indagine.