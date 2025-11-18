Belluno, bimba di 2 anni muore dopo le dimissioni: accertamenti sull'improvviso peggioramento

Una bambina di due anni è deceduta a Feltre poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, dove era stata portata dai genitori per alcuni sintomi respiratori che si protraevano da giorni. La piccola era stata visitata al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria del Prato, dove il pediatra di turno, dopo gli accertamenti, non aveva rilevato criticità tali da richiedere il ricovero.

Alla famiglia era stata indicata una terapia da seguire a casa, con la raccomandazione di monitorare attentamente l’evoluzione del quadro clinico. Nelle ore successive, però, la situazione è precipitata: la bimba ha accusato un malore improvviso, accompagnato da un pesante affanno respiratorio, e si è spenta tra le braccia dei familiari nonostante il tempestivo intervento del 118.

Leggi anche Tragedia a Belluno: padre accoltella il figlio 17enne e si suicida con un colpo di pistola

La comunità di Borgo Valbelluna, dove la famiglia è molto conosciuta, è rimasta profondamente scossa dalla notizia della tragedia. L’Ulss 1 Dolomiti ha fatto sapere di aver avviato un approfondimento interno per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e verificare le possibili cause del decesso.

«Siamo profondamente colpiti e addolorati per la perdita della piccola. Esprimiamo le nostre condoglianze alla famiglia e confermiamo l’avvio di un’indagine interna per chiarire ogni aspetto clinico», ha comunicato la direzione ospedaliera.