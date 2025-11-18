realme annuncia il Best F1 Phone

Il realme GT 8 Pro Dream Edition, creato con Aston Martin Aramco F1 Team

Unisce estetica racing, fotografia d’eccellenza e performance da flagship e ridefinisce il concetto di smartphone dedicato al mondo della Formula 1

Leggi anche realme presenta GT 8 Pro

realme ha annunciato oggi il design del GT 8 Pro Dream Edition, seconda collaborazione tra il brand e il team Aston Martin Aramco F1. Pensato per essere lo smartphone definitivo per gli appassionati di Formula 1, il GT 8 Pro Dream Edition unisce estetica da gara, spirito competitivo e prestazioni eccezionali.

Lo spirito racing di Aston Martin F1 incontra un’estetica d’impatto Il GT 8 Pro Dream Edition mantiene l’iconico Aston Martin Racing Green come colore principale e introduce la nuova tonalità Lime Essence, ispirata alla tradizione delle gare endurance del brand. Questa combinazione cromatica richiama la livrea delle vetture di F1, simboleggiando vitalità, velocità ed energia ad alte prestazioni. L’abbinamento esclusivo di colori si riflette anche nell’innovativo modulo fotografico intercambiabile del GT 8 Pro Dream Edition, il cui rivestimento può essere rimosso e sostituito per esprimere al meglio il proprio stile personale.

La scocca posteriore con vernice metallizzata racing-grade aggiorna il design a doppia curvatura fluida della generazione precedente, introducendo un frame centrale in metallo e un raccordo incassato. Le linee aerodinamiche donano al dispositivo un grip più stabile ed ergonomico. Al centro, il logo argentato di Aston Martin aggiunge un tocco distintivo che ne esalta sia il valore da collezione che l’identità sportiva.

“Collaborare con Aston Martin Aramco F1® Team ci permette di unire la potenza pura delle corse automobilistiche con un design innovativo, per creare il miglior smartphone ispirato alla Formula 1. Vogliamo ispirare i sognatori audaci a prendere l’iniziativa, ad andare avanti con coraggio e inseguire ciò che li appassiona davvero. Perché non si tratta solo di andare veloce, ma di lasciare il segno e avere il coraggio di correre secondo le proprie regole”, dichiara Chase Xu, Vicepresidente e CMO di realme.

La Dream Edition arriva con un’esclusiva box edizione limitata, realizzata in collaborazione e curata nei minimi dettagli per richiamare la colorazione dello smartphone. All’interno, il set per il rivestimento intercambiabile del modulo fotografico e una graffetta per SIM a forma di monoposto di F1.

Oltre al design esterno rinnovato, realme ha completamente personalizzato l’interfaccia utente per incorporare il DNA delle corse in ogni dettaglio: dal nuovo sfondo dinamico AMR25 al GT Mode con veri suoni da pista F1, fino al watermark esclusivo del team Aston Martin Aramco F1, per offrire un’esperienza F1 davvero immersiva.

Una visione condivisa per il futuro Il GT 8 Pro Dream Edition rappresenta il secondo step della collaborazione triennale tra realme e il team Aston Martin Aramco F1® e incarna appieno il concetto di “miglior smartphone F1”. Entrambi i brand condividono l’impegno nel superare i confini dell’ingegneria, del design e delle performance, restando in sintonia con i valori e le aspirazioni delle nuove generazioni.

realme prosegue con determinazione nel suo percorso di innovazione di fascia alta, creando prodotti flagship che uniscono prestazioni elevate a un forte senso di cultura e personalità. “Race Your Own Way” è il cuore emotivo e la filosofia di design della Dream Edition - un tributo a tutti i giovani che hanno il coraggio di seguire le proprie passioni.