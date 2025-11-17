Il film su Giulia Cecchettin prende forma: al via Se domani non torno diretto da Paola Randi

La storia di Giulia Cecchettin diventa un film per il grande schermo. A produrlo è Notorious Pictures, che ha scelto di affidare la regia a Paola Randi, anche coautrice della sceneggiatura insieme a Lisa Nur Sultan.

Il progetto, intitolato “Se domani non torno”, trae ispirazione dal libro “Cara Giulia”, scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso e pubblicato da Rizzoli. Secondo quanto trapelato da ambienti cinematografici, le riprese dovrebbero iniziare nel 2026, anche se al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli produttivi.

Resta ancora riservato il nome dell’attrice che interpreterà Giulia Cecchettin, la giovane di 22 anni uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato, un caso che ha profondamente segnato l’opinione pubblica italiana.

Per Paola Randi, classe 1970, “Se domani non torno” rappresenterà il suo sesto lungometraggio dopo “Into Paradiso” (2010), “Tito e gli alieni” (2018), “La befana vien di notte II – Le origini” (2021), “Beata te” (2022) e “La storia del Frank e della Nina” (2024).