Furto da Louis Vuitton in Via dei Condotti: Vetrina sfondata e merce rubata

Un furto notturno ha colpito la boutique Louis Vuitton nel cuore di Roma, tra via dei Condotti e via Mario dei Fiori, intorno alle 1.50. Un gruppo composto da tre persone, con il volto coperto e armate di torce, ha sfondato la vetrata del negozio per poi forzare la saracinesca.

I ladri hanno portato via diversa merce di lusso, il cui valore non è stato ancora stimato. Gli agenti del commissariato Ponte Milvio stanno analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica del colpo.

Leggi anche Formula 1 e Louis Vuitton: accordo decennale per una partnership esclusiva

Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Polizia Scientifica per i rilievi tecnici necessari a identificare i responsabili.