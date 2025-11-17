Netatmo - Black Friday con sconti fino al 50%

Giuseppe Saieva | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
netatmo black

In occasione del Black Friday 2025, Netatmo, leader nelle soluzioni intelligenti per la casa, annuncia promozioni imperdibili su un’ampia scelta di prodotti. Dal 17 novembre al 1° dicembre 2025, gli appassionati di tecnologia connessa e smart home potranno rendere la propria abitazione ancora più intelligente usufruendo di sconti fino al 50%.

Con l'obiettivo di concedere la tecnologia smart ad un pubblico sempre più ampio, Netatmo prevede una serie di sconti anche sui prodotti "with Netatmo" e offerte speciali su bundle esclusivi, pensati per creare un ambiente smart in modo semplice e conveniente. Le promozioni sono attive sullo shop online Netatmo, su Amazon e nei principali retailer.

I protagonisti delle offerte sono tutte le linee di prodotto, dal comfort alla sicurezza fino al monitoraggio meteorologico, per permettere a chiunque di rendere la propria casa intelligente al miglior prezzo. Di seguito le promozioni disponibili sul sito ufficiale Netatmo.

Comfort & qualità dell’aria interna

  • Controllo Intelligente Climatizzazione: controllo remoto dell’aria condizionata per bilanciare comfort termico ed efficienza energetica. In offerta a 80,39€ (-33%);
  • Misuratore della Qualità dell’Aria: monitora costantemente i livelli di CO2, l’umidità, la temperatura e il rumore. Con avvisi in tempo reale e consigli di utilizzo personalizzati, contribuisce a creare un ambiente interno più sano e confortevole. Disponibile nella colorazione rosa al prezzo di 59,99€ (-50%);
  • Termostato Intelligente: controlla e ottimizza a distanza il riscaldamento tramite l’app Home + Control. Regola la temperatura in base alle abitudini quotidiane e alle condizioni meteorologiche per garantire il massimo comfort e ridurre i consumi energetici. In offerta a 99,99€ (-44%);
  • Valvole Termostatiche Intelligenti: regolano la temperatura stanza per stanza per un comfort personalizzato e un maggiore risparmio energetico. In promozione a 49,99€ (-44%).

Leggi anche Netatmo Prime Day 2025: Offerte Esclusive

Meteo & ambiente esterno

  • Pluviometro Intelligente: accessorio indispensabile per monitorare con precisione le precipitazioni e prevedere le necessità di irrigazione. Ideale per chi ha un giardino e desidera ottimizzare anche il consumo dell’acqua. In offerta a 50,39€ (-37%);
  • Stazione Meteo Intelligente: misura temperatura, umidità, qualità dell’aria e pressione atmosferica, offrendo una visione completa degli ambienti interni ed esterni. Ideale per prevedere le condizioni meteorologiche e migliorare il comfort quotidiano. Disponibile durante il Black Friday a 99,99€ (-33%).

Sicurezza & tranquillità

  • Rilevatore di Monossido di Carbonio Intelligente: invia avvisi immediati in caso di pericolo, anche quando non si è in casa rappresentando una dotazione di sicurezza essenziale per ogni abitazione. In promozione a 79,99€ (-20%);
  • Serratura Intelligente: unisce un design robusto alla sicura tecnologia Bluetooth, consentendo di bloccare e sbloccare la porta tramite chiave intelligente o smartphone. La gestione da remoto attraverso l’app Home + Security garantisce tranquillità quotidiana. In offerta a 299,99€ (-21%);
  • Videocamera Interna Avanzata: dotata di riconoscimento facciale avanzato e avvisi in tempo reale, garantisce una protezione efficace della casa. I video sono archiviati localmente e in modo sicuro, senza costi di abbonamento. Disponibile in colorazione bianca e nera al prezzo di 209,99€ (-16%).