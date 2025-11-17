Netatmo - Black Friday con sconti fino al 50%

In occasione del Black Friday 2025, Netatmo, leader nelle soluzioni intelligenti per la casa, annuncia promozioni imperdibili su un’ampia scelta di prodotti. Dal 17 novembre al 1° dicembre 2025, gli appassionati di tecnologia connessa e smart home potranno rendere la propria abitazione ancora più intelligente usufruendo di sconti fino al 50%.

Con l'obiettivo di concedere la tecnologia smart ad un pubblico sempre più ampio, Netatmo prevede una serie di sconti anche sui prodotti "with Netatmo" e offerte speciali su bundle esclusivi, pensati per creare un ambiente smart in modo semplice e conveniente. Le promozioni sono attive sullo shop online Netatmo, su Amazon e nei principali retailer.

I protagonisti delle offerte sono tutte le linee di prodotto, dal comfort alla sicurezza fino al monitoraggio meteorologico, per permettere a chiunque di rendere la propria casa intelligente al miglior prezzo. Di seguito le promozioni disponibili sul sito ufficiale Netatmo.

Comfort & qualità dell’aria interna

Controllo Intelligente Climatizzazione: controllo remoto dell’aria condizionata per bilanciare comfort termico ed efficienza energetica. In offerta a 80,39€ (-33%);

controllo remoto dell’aria condizionata per bilanciare comfort termico ed efficienza energetica. In offerta a 80,39€ (-33%); Misuratore della Qualità dell’Aria: monitora costantemente i livelli di CO2, l’umidità, la temperatura e il rumore. Con avvisi in tempo reale e consigli di utilizzo personalizzati, contribuisce a creare un ambiente interno più sano e confortevole. Disponibile nella colorazione rosa al prezzo di 59,99€ (-50%);

monitora costantemente i livelli di CO2, l’umidità, la temperatura e il rumore. Con avvisi in tempo reale e consigli di utilizzo personalizzati, contribuisce a creare un ambiente interno più sano e confortevole. Disponibile nella colorazione rosa al prezzo di 59,99€ (-50%); Termostato Intelligente: controlla e ottimizza a distanza il riscaldamento tramite l’app Home + Control. Regola la temperatura in base alle abitudini quotidiane e alle condizioni meteorologiche per garantire il massimo comfort e ridurre i consumi energetici. In offerta a 99,99€ (-44%);

controlla e ottimizza a distanza il riscaldamento tramite l’app Home + Control. Regola la temperatura in base alle abitudini quotidiane e alle condizioni meteorologiche per garantire il massimo comfort e ridurre i consumi energetici. In offerta a 99,99€ (-44%); Valvole Termostatiche Intelligenti: regolano la temperatura stanza per stanza per un comfort personalizzato e un maggiore risparmio energetico. In promozione a 49,99€ (-44%).

Meteo & ambiente esterno

Pluviometro Intelligente: accessorio indispensabile per monitorare con precisione le precipitazioni e prevedere le necessità di irrigazione. Ideale per chi ha un giardino e desidera ottimizzare anche il consumo dell’acqua. In offerta a 50,39€ (-37%);

accessorio indispensabile per monitorare con precisione le precipitazioni e prevedere le necessità di irrigazione. Ideale per chi ha un giardino e desidera ottimizzare anche il consumo dell’acqua. In offerta a 50,39€ (-37%); Stazione Meteo Intelligente: misura temperatura, umidità, qualità dell’aria e pressione atmosferica, offrendo una visione completa degli ambienti interni ed esterni. Ideale per prevedere le condizioni meteorologiche e migliorare il comfort quotidiano. Disponibile durante il Black Friday a 99,99€ (-33%).

Sicurezza & tranquillità