Video nuova eruzione del vulcano Sakurajima: imponente nube di cenere su Kagoshima
Il vulcano Sakurajima, uno dei più attivi del Giappone, ha registrato una nuova eruzione nella prefettura di Kagoshima, nel sudovest del Paese. Dal cratere Minamidake si è sollevata un’alta colonna di cenere vulcanica e fumo, che ha superato i 4.000 metri.
L’evento segna la prima attività eruttiva significativa dall’ottobre dello scorso anno e ha portato le autorità a emettere un’allerta di livello 3 su 5. L’avviso riguarda diverse aree nelle prefetture di Kagoshima, Kumamoto e Miyazaki, invitando la popolazione a mantenere la massima prudenza.
Secondo i media locali, al momento non si registrano feriti né danni alle infrastrutture. Le autorità continuano a monitorare l’attività del vulcano per valutare eventuali nuove emissioni e l’evolversi della situazione.
Another view of Sakurajima in Japan a couple of hours ago...pic.twitter.com/AYQQIw5pLn— Volcaholic ?? (@volcaholic1) November 15, 2025