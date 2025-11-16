Ucraina, via libera a un nuovo scambio di prigionieri con la Russia

Kiev annuncia un nuovo e significativo scambio di prigionieri con la Russia, un’operazione che prevede il rilascio di 1.200 detenuti per parte. A renderlo noto è stato Rustem Umerov, segretario del Consiglio di sicurezza nazionale e difesa, attraverso un messaggio diffuso sul suo canale Telegram.

Umerov ha spiegato di aver mantenuto costanti contatti, su ordine del presidente ucraino, grazie alla mediazione di Turchia ed Emirati Arabi Uniti per rilanciare il processo di scambio e garantire il ritorno dei cittadini ucraini trattenuti in Russia. Le trattative hanno portato alla riattivazione degli accordi di Istanbul, aprendo così la strada alla liberazione dei 1.200 prigionieri ucraini.

“Stiamo lavorando senza sosta affinché gli ucraini che devono tornare dalla prigionia possano festeggiare il Capodanno e il Natale a casa”, ha sottolineato Umerov. Nel corso delle recenti discussioni con il primo ministro del Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, il segretario ha inoltre affrontato il delicato tema della restituzione dei minori ucraini deportati in Russia.