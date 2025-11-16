Haaland verso Italia-Norvegia: Non conosco Pio Esposito, magari ci segna tre gol

Erling Haaland arriva alla sfida di qualificazione ai Mondiali contro l’Italia con una carica particolare, consapevole che la partita di San Siro potrebbe avvicinarlo ai suoi primi Campionati del mondo con la Norvegia. In conferenza stampa, l’attaccante del Manchester City ha commentato il possibile duello con Pio Esposito con la sua consueta schiettezza.

“Mi dispiace, ma sono onesto: non so molto di lui. Magari queste parole mi si ritorceranno contro perché ci farà tre gol, ma non lo conosco”, ha dichiarato il centravanti norvegese, aggiungendo però di essere certo che, giocando con Italia e Inter, Esposito abbia qualità importanti.

Haaland ha poi affrontato il tema di un possibile futuro in Serie A, lasciando aperta più di una porta. “Sì, mi piacerebbe. Mi piace l’Italia. Qui ho giocato buone partite e non si sa mai cosa potrà succedere. Ora sono in un buon momento della mia vita, non ci sto pensando, ma il futuro è sempre una possibilità”.