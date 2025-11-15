Robbie Williams rivela problemi di vista legati a una cura dimagrante

"La mia vista è offuscata, sta peggiorando". Con queste parole Robbie Williams ha raccontato al tabloid 'The Sun' il disturbo che lo sta colpendo, spiegando di avere ormai "difficoltà a vedere i fan durante i concerti".

Il cantante si è accorto del problema guardando una partita di football: "Non riuscivo a distinguere i giocatori, erano solo macchie su un campo verde davanti a me", ha ricordato l'ex star dei Take That. In un primo momento ha pensato a un normale calo dovuto all’età e si è rivolto a un ottico, che gli ha consigliato di cambiare occhiali. Ma la situazione non è migliorata.

Williams ha poi scoperto l’origine del disturbo: "Ho capito che non si trattava dell’età, ma delle iniezioni per dimagrire". La pop star ha deciso di condividere pubblicamente la sua esperienza per avvertire le persone "sui potenziali rischi" e invitare chiunque stia valutando trattamenti simili a informarsi con attenzione.

Nonostante l’allarme, il cantante ammette: "Sono così malato che probabilmente continuerei a prenderlo finché non mi sarà completamente scomparsa la vista da un occhio". Oggi Robbie Williams racconta di essere diventato "una di quelle persone a cui piace allenarsi" e sottolinea che ogni giorno si dedica all’attività fisica: "Mi alzo e faccio esercizi".