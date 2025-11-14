L'ESPANSIONE POKÉMON MEGAEVOLUZIONE - FIAMME SPETTRALI È DISPONIBILE

Mega Charizard X e Mega Gengar partono alla carica nell’espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, Megaevoluzione - Fiamme Spettrali

L’atmosfera si riscalda! The Pokémon Company International ha pubblicato la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC Pokémon): Megaevoluzione - Fiamme Spettrali è ora disponibile presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

La nuova espansione della serie Megaevoluzione fa scintille con una fantastica schiera di Pokémon di tipo Fuoco e Oscurità, tra cui i potenti Mega Charizard X-ex e Mega Gengar-ex, che sfoggiano PS più elevati e infliggono più danni rispetto ai soliti Pokémon-ex. Queste incredibili carte con protagonisti Pokémon-ex Megaevoluzione portano con sé un’energia esplosiva e strategie da brividi.

Megaevoluzione - Fiamme Spettrali mette in mostra lo stile visivo in evoluzione della serie, con carte ultra rare che evidenziano i Pokémon-ex Megaevoluzione in dettagli dinamici, talvolta includendo anche le sagome delle loro forme originali nell’illustrazione.

Gli Allenatori possono scoprire e collezionare carte dell’espansione Megaevoluzione - Fiamme Spettrali con le buste di espansione, i set Allenatore Fuoriclasse e le varie collezioni disponibili presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo a partire da oggi!

In più, i giocatori possono giocare con Megaevoluzione - Fiamme Spettrali in digitale sull’app del GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. I giocatori possono collezionare e lottare con i nuovi Pokémon-ex Megaevoluzione e, quando effettuano l’accesso, il Pass lotta dell’espansione Megaevoluzione - Fiamme Spettrali li premierà con un nuovo mazzo incentrato su Mega Charizard X-ex. Continuando a giocare, sarà possibile sbloccare un mazzo aggiuntivo che vede protagonista Mega Sharpedo-ex.

Per maggiori informazioni sulla serie Megaevoluzione, visita Pokemon.it/GCC.