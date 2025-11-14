Red Dead Redemption arriva su PS5, Series X e Switch 2

Rockstar Games ha deciso di sorprendere i fan di Red Dead Redemption con un annuncio doppio che ha immediatamente acceso l’hype tra gli appassionati. Dopo aver rivelato l’arrivo del celebre western open world su dispositivi mobile, lo studio ha infatti confermato anche una nuova edizione dedicata alle piattaforme di ultima generazione.

La data da segnare in calendario è il 2 dicembre 2025, giorno in cui Red Dead Redemption sbarcherà ufficialmente su PlayStation 5, Xbox Series X/S e sulla nuova Nintendo Switch 2, portando con sé una serie di miglioramenti pensati per valorizzare l’esperienza di gioco su hardware moderno.

Prestazioni potenziate su PS5 e Series X/S

Sulle console di Sony e Microsoft, il titolo potrà essere riprodotto fino alla risoluzione 4K Ultra HD, con supporto completo all’HDR. Rockstar ha inoltre anticipato la presenza di ulteriori ottimizzazioni grafiche, non ancora specificate, ma che dovrebbero rendere l’avventura di John Marston più definita e immersiva che mai.

Switch 2 punta sulla fluidità e su nuove funzionalità

La nuova versione per Nintendo Switch 2 non rinuncerà alle prestazioni: il gioco supporterà i 60 fps, oltre al DLSSS, l’HDR e un particolare sistema di controllo che simula la precisione del mouse, sfruttando le capacità dei Joy-Con 2. Una scelta pensata per avvicinare ancora di più il gameplay della versione portatile a quello delle controparti da salotto.

Upgrade gratuito e inclusione su GTA+

La politica di distribuzione è destinata a far felici i veterani: chi già possiede una copia del gioco sulle piattaforme interessate riceverà l’upgrade in modo completamente gratuito. In più, Red Dead Redemption sarà disponibile sin dal lancio anche per gli abbonati al servizio GTA+, che potranno giocarlo senza costi aggiuntivi per tutta la durata dell’abbonamento.

