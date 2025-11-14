Jonas Brothers protagonisti del nuovo film di Natale ora in streaming su Disney+

I Jonas Brothers tornano sullo schermo con il nuovo film natalizio Disney A Very Jonas Christmas Movie, disponibile in streaming su Disney+ dal 14 novembre. La storia segue Kevin, Joe e Nick Jonas in un viaggio ricco di imprevisti mentre tentano di rientrare da Londra a New York per trascorrere il Natale con le loro famiglie.

La colonna sonora originale, prodotta da Hollywood Records/Republic Records con la supervisione musicale di Justin Tranter, è disponibile in digitale, su CD e in formato LP. La raccolta comprende sette brani inediti e tre tracce aggiuntive: “Like It’s Christmas” (Live Version), “Best Night”, “Coming Home This Christmas” (feat. Kenny G), “Home Alone”, “Feel Something”, “Remember When”, “Better Off Alone”, “Time”, “Sucker” (Live Version) e “Like It’s Christmas” (Studio Version).

Il film riunisce un cast stellare con Kevin, Joe e Nick Jonas nei panni di se stessi, affiancati da Chloe Bennet (Lucy), Billie Lourd (Cassidy), Laverne Cox (Stacy), KJ Apa (Gene), Andrew Barth Feldman (Ethan), Andrea Martin (Deb) e i cameo di Kenny G e Justin Tranter. Presenti anche apparizioni speciali dei membri della famiglia Jonas.

Kevin, Joe e Nick Jonas figurano anche tra i produttori del progetto, insieme agli sceneggiatori Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (I Want You Back, This Is Us, Tuo, Simon), Adam Fishbach, Spencer Berman e Scott Morgan. La regia è affidata a Jessica Yu, vincitrice di Emmy e Academy Award, con musiche originali curate dall’executive music producer e candidato ai GRAMMY Justin Tranter. La produzione è firmata da 20th Television, parte di Disney Television Studios.