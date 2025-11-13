DJI svela Neo 2, il nuovo drone che segue ogni movimento per riprese sempre più creativeRilevamento omnidirezionale degli ostacoli, decollo e atterraggio direttamente dal palmo della mano e controllo con gesti si fondono in questo drone ideale per principianti

DJI, leader mondiale nella produzione di droni civili e nella tecnologia di imaging creativo, presenta oggi Neo 2. Con soli 151g di peso, è ad oggi il drone più leggero e compatto dell’azienda1 dotato di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli. Dispone della funzione Controllo con gesti, per un controllo totale con le mani, SelfieShot per catturare momenti con il minimo sforzo e ActiveTrack migliorato per facilitare ancor di più le riprese con tracciamento a bassa quota durante attività come la corsa o il ciclismo. Facile da pilotare anche per i principianti, Neo 2 è ideale per gite in famiglia, sport all’aperto, escursioni ed esperienze FPV, catturando i momenti migliori come un cameraman personale sempre al vostro fianco.

Leggi anche DJI ROMO - robot aspirapolvere con il DNA dei droni

Contenuti acquisiti con pochi clic

Neo 2 è dotato di un nuovo piccolo display integrato nella parte anteriore, vicino alla fotocamera, che mostra chiaramente la modalità di scatto selezionata. Il drone può decollare dal palmo della mano posizionandolo semplicemente verso di voi e premendo il pulsante di decollo. Dopo aver catturato i contenuti desiderati, l’innovativa funzione Ritorno al palmo consente a Neo 2 di tornare e atterrare con precisione e sicurezza sull’area designata, rendendo il volo più semplice che mai.

Controllo gestuale e molteplici modalità di volo

Quando si utilizza la funzionalità controllo con gesti, è possibile gestire la direzione e la prossimità del drone con una o entrambe le mani. Rivolgendo il palmo verso il drone si può controllare il movimento laterale e l’altitudine del dispositivo. Con entrambe le mani rivolte verso il drone è possibile farlo allontanare o avvicinare. Non è necessario alcun radiocomando per regolare l’angolazione della fotocamera.

Neo 2 supporta anche il controllo vocale, permettendo di inviare comandi di volo tramite smartphone o cuffie Bluetooth durante qualsiasi attività sportiva o occasione. Per chi cerca una distanza di trasmissione maggiore, Neo 2 può essere accoppiato al radiocomando DJI RC-N3 per raggiungere una distanza massima di trasmissione video di 10 km.

Sono disponibili diverse modalità di controllo con Neo 2, sia che venga utilizzato il drone senza radiocomando oppure che lo si abbini a un motion controller e a occhiali smart per un’entusiasmante esperienza FPV (in prima persona) immersiva.

Inquadrature automatiche e nitide con SelfieShot

Neo 2 è dotato di un sensore CMOS da 1/2 pollice da 12MP con apertura f/2,2 e processore d’immagine ad alte prestazioni, per riprese più chiare e rumorosità ridotta, stabilizzate tramite un nuovo stabilizzatore a 2 assi. Il drone supporta l’apprezzata tecnologia ActiveTrack e la nuova funzione SelfieShot di DJI, che inquadra automaticamente i soggetti per riprese fluide e a mani libere dal primo all’ultimo istante. Con molteplici modalità di ripresa intelligenti che offrono nuove prospettive e con la registrazione video 4K fino a 100 fps per slow motion o video verticale in 2,7K, con Neo 2 potete realizzare filmati nitidi, dettagliati e di livello cinematografico.

Le prestazioni di tracciamento migliorate offrono una risposta più rapida e una stabilità superiore, garantendo un tracciamento fluido e affidabile durante le attività sportive come la corsa, il ciclismo e altro ancora. Negli spazi aperti, può seguire il soggetto a velocità fino a 12 m/s. Il tracciamento a otto direzioni (avanti, indietro, sinistra, destra e nelle quattro diagonali) consente di inseguire il soggetto realizzando riprese più fluide e naturali e ampliando così le possibilità creative. In ambienti complessi, il drone può passare alla modalità di tracciamento posteriore, mantenendo costantemente a fuoco il soggetto, in modo che possiate dare liberamente spazio alla vostra creatività.

Per catturare momenti in solitaria o in gruppo con le mani libere, la nuova funzione SelfieShot di Neo 2 consente di passare facilmente tra riprese a mezzo busto, a figura intera e da lontano senza bisogno di treppiede o assistenza aggiuntiva. Che si tratti di feste di compleanno, picnic nel fine settimana o gite in famiglia, Neo 2 compone automaticamente ogni scena e sposta la fotocamera secondo le necessità, al fine di catturare i momenti preziosi con un semplice tocco.

Modalità di ripresa intelligenti, scatti straordinari

Neo 2 offre modalità di ripresa intelligenti come Dolly zoom, QuickShot e MasterShot, assicurando prospettive diverse e semplificando la creazione di filmati straordinari.

Dolly zoom: supporta l’effetto Hitchcock (tecnica cinematografica che combina una carrellata e uno zoom in direzioni opposte per creare una sensazione di vertigine o destabilizzazione) e consente di creare video incredibili per i social media.

QuickShot: la rinomata funzione QuickShot di DJI include le modalità Dronie, Cerchio, Ascesa, Spotlight, Spirale e Boomerang, che vi permettono di effettuare con facilità riprese accattivanti mentre pedalate, fate acrobazie con lo skateboard o praticate qualsiasi altra attività.

MasterShot: questa modalità consente di catturare automaticamente una varietà di inquadrature con movimenti creativi della fotocamera e montarle in modo intelligente con musica per produrre video di alta qualità.

Tripla protezione per offrire massima tranquillità ai principianti

Il sistema di visione monoculare omnidirezionale di Neo 2, combinato con il LiDAR frontale e un sistema di rilevamento a infrarossi verso il basso, rileva gli ostacoli in tempo reale per volare in sicurezza e senza preoccupazioni. Il design con paraeliche integrali offre una protezione completa, assicurando ai principianti la massima tranquillità durante il volo. Neo 2 supporta inoltre voli versatili, con capacità di stazionamento e posizionamento migliorate rispetto al modello originario, semplificando la navigazione in ambienti complessi come interni, vicino a edifici, sull’acqua o sulla neve.

Creare contenuti in modo semplice ed efficace

Con una resistenza al vento di livello 5, fino a 19 minuti di autonomia di volo e 49 GB di memoria interna, Neo 2 può salvare fino a 105 minuti di video 4K/60fps, fino a 175 minuti di video 4K/30fps o 241 minuti di video 1080p/60fps. Una volta salvate, non sono necessari altri cavi dati per trasferire le riprese: la connessione a uno smartphone tramite Wi-Fi le trasferirà rapidamente all’app DJI Fly fino a 80 MB/s, consentendo una post-produzione e una condivisione fluide.

Prezzo e disponibilità

DJI Neo 2 è disponibile per l'acquisto su dji-store.it, presso gli store ufficiali DJI di Milano e Roma e presso i rivenditori autorizzati, nelle seguenti configurazioni:

DJI Neo 2 (solo drone) - prezzo suggerito al pubblico: 239 €DJI Neo 2 Fly More Combo (solo drone) - prezzo suggerito al pubblico: 329 €DJI Neo 2 Fly More Combo - prezzo suggerito al pubblico: 399 €DJI Neo 2 Motion Fly More Combo - prezzo suggerito al pubblico: 579 €

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh, il piano di protezione completo per i prodotti DJI, è ora disponibile anche per Neo 2. Il servizio di sostituzione copre i danni accidentali, inclusi allontanamenti involontari, collisioni e danni causati da contatto con l’acqua. Con un esiguo costo aggiuntivo, in caso di incidente è possibile usufruire della sostituzione del prodotto. DJI Care Refresh (piano di 1 anno) include fino a 2 sostituzioni annuali. DJI Care Refresh (piano di 2 anni) include fino a 4 sostituzioni in 2 anni. Altri servizi di DJI Care Refresh includono la garanzia ufficiale e la spedizione gratuita. Per maggiori dettagli: www.dji-store.it/dji-care/.

Per ulteriori informazioni sul nuovo DJI Neo 2: https://www.dji-store.it/categoria/droni-con-fotocamera/dji-neo-ctg/dji-neo-2/