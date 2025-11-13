ASUS annuncia il router WiFi 7 da viaggio RT-BE58 Go

Giuseppe Saieva | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
ASUS annuncia il nuovo RT-BE58 Go, un compatto router da viaggio in grado di portare la connettività WiFi 7 in sicurezza ovunque ci si trovi. Vincitore del CES Innovation Award 2025 e del Red Dot Product Design Award 2025, questo mini router è perfetto per chi lavora spesso in mobilità e necessita di connessioni ad alta velocità e bassa latenza, nonché di accedere con la massima tranquillità anche a reti pubbliche.

WiFi 7 ad alte prestazioni ovunque ci si trovi

RT-BE58 Go offre velocità fino a 3600 Mbps e supporta le tecnologie Multi-Link Operation (MLO) e 4K QAM, che garantiscono la massima fluidità con lo streaming, le videochiamate e le sessioni di gioco.

La tecnologia dual-band MLO combina e gestisce in modo intelligente più bande, per offrire connessioni più uniformi e senza interruzioni. Sia che si tratti di condividere la rete con più utenti, sia di trasferire file tra dispositivi o collaborare tra colleghi in una riunione virtuale, RT-BE58 Go assicura massime prestazioni ed elevata affidabilità in ogni luogo e situazione.

Ideale per una molteplicità di scenari

Le tre modalità di connettività dell’ASUS RT-BE58 Go gli consentono di adattarsi con facilità a diverse situazioni di viaggio, ambienti di lavoro oppure spazi abitativi di dimensioni ridotte. Oltre alla connettività wireless standard, la modalità tethering USB 5G/4G permette una connessione mobile plug-and-play, mentre la modalità WiFi pubblico (WISP) consente di creare un hotspot privato sicuro, proteggendo i dispositivi connessi anche quando si sfrutta la connettività di reti pubbliche aperte.

Grazie alle sue dimensioni contenute, l’RT-BE58 Go è perfetto anche per gli spazi abitativi più piccoli come, ad esempio, studentati o piccoli appartamenti condivisi.

Ampie doti di sicurezza e flessibilità

ASUS RT-BE58 Go offre una sicurezza di rete a triplo livello, che comprende le funzionalità avanzate di livello professionale di AiProtection, il supporto VPN preinstallato e Guest Network Pro, che permette di creare facilmente reti separate per VPN, dispositivi per la smart home o reti dedicate ai bambini, garantendo sempre i massimi livelli di sicurezza e flessibilità.

Questo compatto router supporta anche portali ospiti personalizzabili, consentendo anche alle piccole aziende di offrire a ospiti e utenti temporanei un accesso a Internet sicuro e separato dalla rete aziendale.

In abbinamento a qualsiasi router ASUS compatibile AiMesh, il nuovo RT-BE58 Go può essere rapidamente integrato all’interno di una rete WiFi preesistente, estendendone la copertura e mantenendo un unico identificativo di rete.

Disponibilità e prezzi

ASUS RT-BE58 GO è immediatamente disponibile presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS con un prezzo al pubblico consigliato di 139,90 Euro IVA compresa. Si prega di contattare il rappresentante ASUS locale per ulteriori informazioni.

Caratteristiche Tecniche

Antenne

2 antenne esterne

Frequenze operative:

2.4GHz, 5GHz

CPU

2GHz Quad-core

Velocità WiFi

802.11be (2.4GHz): fino a 688Mbps (4096 QAM)

802.11be (5GHz): fino a 2882Mbps (4096 QAM+160MHz)

Standard di rete

IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n,

IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IPv4, IPv6

Memori

256MB Flash, 1GB DDR4 RAM

Porte I/O

2.5G WAN x 1

1G LAN x 1

USB Type-A per mobile tethering x 1

USB-C® per alimentazione (PD) x 1

Pulsanti

Testo reset, interruttore a slitta

Alimentatore

Ingresso Corrente alternata : 100-240V (50-60Hz)

Uscita Corrente continua : 12V/2A

Contenuto della confezione

ASUS RT-BE58 Go

Cavo RJ-45 da 1 metro

Alimentatore

Guida rapida

Scheda di garanzia

Dimensioni / Peso

99 x 111 x 36 mm / 232g