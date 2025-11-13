Disponibile la demo di OCTOPATH TRAVELER 0

Durante la trasmissione State of Play Japan di Sony, SQUARE ENIX® ha annunciato che sarà disponibile una demo gratuita per i consumatori di OCTOPATH TRAVELER 0 è ora disponibile su Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC tramite Steam e Microsoft Store.

I giocatori possono ora sperimentare la parte iniziale di OCTOPATH TRAVELER 0 con tutti i dati salvati trasferiti al gioco completo al momento del lancio, il 4 dicembre 2025.

IL Il trailer della storia di OCTOPATH TRAVELER 0 può essere visto su: https://www.youtube.com/watch? v=-xSyjJSAkWw

Per maggiori informazioni sulla demo per i consumatori, visitate il blog di Square Enix all'indirizzo: https://www.square-enix-games. com/en_GB/news/octopath- viaggiatore-0-demo

La demo per i consumatori prepara il terreno mentre i giocatori creano il proprio protagonista personalizzato e intraprendono un viaggio di loro creazione dopo la distruzione della loro città natale. La demo offre fino a tre ore di contenuti, con la possibilità di giocare il Prologo iniziale e il Capitolo 1 degli archi narrativi di Master of Wealth, Master of Power e Master of Fame. In queste tre ore, i giocatori possono anche sperimentare Capitolo 1 dell'arco narrativo Kindlers of the Flame, che consente loro di provare la nuovissima funzionalità Town Building per ripristinare la loro città natale di Wishvale.

In In OCTOPATH TRAVELER 0 , i giocatori vivranno una storia di restaurazione e vendetta sugli anelli divini in una saga epica che si svolge nel regno di Orsterra. Il gioco presenta elementi chiave della serie e, per la prima volta in storia della serie: i giocatori potranno personalizzare il proprio protagonista e ricostruire la propria città natale dopo che è stata distrutta grazie alla nuova funzione di costruzione della città. La storia si basa su quella del gioco per dispositivi mobili. OCTOPATH TRAVELER: Champions of the Continent , aggiunge nuovi contenuti narrativi in ??cui i giocatori ricostruiscono la propria città e si svolgono ritmi narrativi reinterpretati. I fan che hanno familiarità con la serie possono godersi il ritorno del suo iconico stile grafico HD-2D, la possibilità di interagire con altri personaggi in vari modi tramite le Path Actions e il sistema di combattimento Break and Boost, che può cambiare le sorti della battaglia.

OCTOPATH TRAVELER 0 è ora disponibile per il preordine, maggiori dettagli di seguito.

Edizione standard: gioco base (fisico/digitale)

Edizione Digitale Deluxe: Gioco Base (digitale), Provviste di Viaggio Deluxe, Art Book Digitale. Provviste di Viaggio Deluxe include Abilità d'azione Padronanza del triplo colpo Padronanza del risparmiatore SP Padronanza extra di JP Articoli di crescita consumabili: set di 8 dadi (M) Noce fortificante (M) Dado magico (M) Dado duro (M) Dado resistente (M) Dado leggero (M) Dado critico (M) Dado affilato (M) Dado scivoloso (M) Decorazioni cittadine: progetti di decorazioni festive Tavolo con pollo arrosto Arco festivo Grande arco festivo Bandiera festiva Grande vaso

Edizione da collezione: gioco base, oggetti da collezione fisici, aggiornamento digitale deluxe

VIAGGIATORE OTTOPATO 0 è disponibile per il preordine su tutte le piattaforme. Chi preordina il gioco riceverà le Provviste di Viaggio, un Pacchetto di Supporto in-game contenente cinque Guarigioni Uva (M), cinque Prugne Ispiratrici (M) e due Marmellate Rivitalizzanti, oltre all'abilità d'azione Maestria Vento Gelido da usare in battaglia.

Inoltre, c'è una campagna bonus di salvataggio dati per OCTOPATH TRAVELER 0 , che consente ai giocatori che hanno dati di salvataggio o dati di gioco per le demo rilevanti da OCTOPATH TRAVELER , OCTOPATH TRAVELER II , BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster , DRAGON QUEST III HD-2D Remake o DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake sul proprio sistema (o cronologia degli acquisti di questi titoli sugli account per alcuni sistemi) per riscattare oggetti bonus in OCTOPATH TRAVELER 0. Per ulteriori informazioni, visitare: https://weblet.square-enix. com/geojmp.php?d= OCTOPATHTRAVELER0&l=salva- dettagli-campagna-bonus