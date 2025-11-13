LA STAGIONE 4 DI F1 25 PRESENTA SFIDA DI SOPRAVVIVENZA

EA lancia oggi la Stagione 4 di contenuti per F1 25, il gioco ufficiale FIA Formula One World Championship. Disponibile dal 12 novembre al 6 gennaio 2026, la Stagione 4 introduce un nuovo e avvincente modo di competere per i giocatori, l'ultimo aggiornamento delle valutazioni dei piloti e una serie di premi che celebrano lo spirito della stagione 2025 di Formula 1.

Sfida di Sopravvivenza – una nuova modalità di gioco dinamica e immediata – riproduce tutta l'intensità della Formula 1 attraverso turni eliminatori adrenalinici. Con cinque auto in gara e il DRS disponibile fin dal primo giro, ogni gara è uno sprint ad alta tensione in cui solo un pilota raggiunge il traguardo. I giocatori otterranno gettoni Sopravvivenza in base alle loro prestazioni, sbloccando ricompense speciali che celebrano la creatività e lo stile della griglia di partenza nella vita reale.

Durante la Stagione 4, i fan potranno scambiare i propri gettoni con alcune delle livree più spettacolari dell'anno: da quella iconica della Ferrari per Monza, all'edizione speciale Red Bull in Giappone, dallo straordinario casco “Orange Lion” di Max Verstappen al vivace casco rosa di George Russell a Miami, e molti altri ancora. Per tutti i dettagli sul nuovo formato e su tutti i premi disponibili, visitate il blog del gioco di Formula 1.

Ogni stagione di F1 25 introduce una nuova serie di valutazioni dei piloti, e l'ultimo aggiornamento analizza le prestazioni reali, dall'Azerbaigian al Brasile. Una serie di ‘smooth operations’ da parte di Carlos Sainz, tra cui il primo podio completo della Williams dal 2017 a Baku e i sei punti conquistati nella Sprint di Austin, ha incrementato la valutazione dello spagnolo. Con poche gare rimanenti, anche i rookie della F12025 che continuano a sorprendere vengono premiati per i loro progressi. Questo aggiornamento segna anche l'arrivo in griglia del pilota argentino Franco Colapinto, che sostituisce Jack Doohan alla Alpine, un cambiamento che si applica a tutte le modalità, anche se in Carriera si applicherà solo alle nuove partite salvate.

F1® 25 è disponibile su PlayStation5, Xbox Series X|S, e PC

