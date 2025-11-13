X Factor: stasera doppia eliminazione e la spettacolare manche della giostra

Questa sera, giovedì 13 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, torna X Factor con il quarto Live Show, una puntata carica di tensione che porterà a una doppia eliminazione destinata a pesare sugli equilibri di questa edizione.

Si partirà con la Giostra, la manche più scenografica della stagione: un’esibizione continua in cui tutti gli artisti in gara daranno vita a un loop musicale ad alta intensità, quest’anno powered by McDonald’s. Subito dopo, il Live proseguirà con la formula tradizionale, suddividendo i concorrenti in due manche distinte.

Leggi anche Achille Lauro in ginocchio da Giorgia: il gesto che ha sorpreso X Factor

Al termine della serata, il meno votato verrà eliminato immediatamente, mentre il penultimo e il terzultimo si sfideranno davanti al Tavolo composto da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che deciderà il secondo eliminato. A guidare la diretta sarà come sempre Giorgia, pronta a gestire una puntata che si annuncia decisiva.

Dopo la Giostra, in cui gli artisti riproporranno brani che hanno segnato il loro percorso, inizierà la seconda parte del Live con le assegnazioni settimanali. Achille Lauro punta su due classici italiani: per LAYANA “Ancora ancora ancora” di Mina, per eroCaddeo “La cura” di Franco Battiato.

Gabbani sceglie invece tre brani iconici del repertorio italiano: a tellynonpiangere affida “Io sono Francesco” di Tricarico, a PierC “E tu…” di Claudio Baglioni, a MICHELLE “Rimmel” di Francesco De Gregori.

Sfide impegnative anche per la squadra di Jake La Furia: TOMASI interpreterà “I giardini di marzo” di Lucio Battisti, mentre DELIA porterà “La notte” di Salvatore Adamo, inserita in un mash-up inedito.

Per il team di Paola Iezzi arrivano due scelte lontane per stile e periodo: VISCARDI canterà “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, mentre rob si cimenterà con “Bring Me to Life” degli Evanescence.

Ospite speciale della serata sarà Mika, cantautore amatissimo dal pubblico di X Factor, con cinque edizioni da giudice alle spalle. Con oltre 20 milioni di album venduti, più di 3 miliardi di stream e un miliardo di visualizzazioni video, Mika tornerà sul palco per presentare il suo nuovo singolo “Modern Times”, anticipazione del prossimo album in uscita nel 2026.