Bocciato 128 volte all'esame di teoria per la patente: il caso record nel Regno Unito

Superare l’esame per la patente non è sempre semplice, ma nel Regno Unito c’è chi ha trasformato la sfida in un record di perseveranza. Un aspirante automobilista è stato infatti bocciato 128 volte al test teorico, spendendo complessivamente circa 3.000 sterline, pari a 3.400 euro.

Secondo quanto riportato dalla Bbc, il test teorico è obbligatorio nel Regno Unito da circa trent’anni ed è il primo passo per ottenere la patente di guida. Solo dopo averlo superato, i candidati possono accedere alla prova pratica. Nel lungo elenco di tentativi falliti, si distingue anche un altro partecipante che ha avuto bisogno di 75 prove e di una spesa di 1.700 sterline (circa 1.900 euro) per ottenere finalmente il via libera.

Leggi anche Patente a 17 anni: approvata la nuova direttiva europea sulla guida accompagnata

L’esame teorico britannico si compone di due parti: nella prima, i candidati hanno un’ora di tempo per rispondere correttamente a 50 domande sul codice della strada; nella seconda, devono individuare situazioni di pericolo attraverso una serie di video interattivi. Una formula che richiede attenzione, memoria e prontezza di riflessi.

Neppure la prova pratica sembra però meno impegnativa. C’è chi ha impiegato 37 tentativi per ottenere la patente e chi addirittura 43, spendendo fino a 3.200 sterline, equivalenti a oltre 3.600 euro.

Nel Regno Unito sostenere l’esame teorico costa 23 sterline (circa 26 euro), mentre la prova pratica richiede 62 sterline (70 euro) nei giorni feriali e 75 sterline (85 euro) nei weekend. Secondo i dati ufficiali, tra marzo 2024 e marzo 2025 sono stati effettuati quasi 2,8 milioni di test teorici, con un tasso di promozione del 44,9%. Nello stesso periodo, oltre 1,8 milioni di candidati hanno affrontato l’esame pratico, superato solo dal 48,7% dei partecipanti.

In pratica, quasi un candidato su due nel Regno Unito non riesce a ottenere la patente al primo tentativo, confermando che la strada per diventare automobilisti può essere più lunga e costosa del previsto.