KIOXIA SSD EXCERIA BASIC per aggiornamenti PCIe 4.0 convenienti

KIOXIA Europe GmbH ha annunciato oggi il lancio della serie di SSD EXCERIA BASIC, una nuova aggiunta alla sua linea di SSD di consumo, che offre la velocità delle prestazioni PCIe 4.0 a un prezzo accessibile per gli utenti di tutti i giorni.

Progettata per i consumatori che desiderano dare nuova vita al proprio PC o notebook senza spendere troppo, la serie EXCERIA BASIC rappresenta l'aggiornamento ideale rispetto alle vecchie unità SATA o PCIe 3.0. Con velocità di lettura sequenziale fino a 7.300 MB/s[1] e velocità di scrittura fino a 6.800 MB/s[1], gli utenti possono aspettarsi tempi di avvio ridotti, trasferimenti di file più rapidi e multitasking più agevole, al lavoro, a casa o in viaggio.

Disponibili con capacità fino a 2 TB e nel popolare fattore di forma M.2 2280, gli SSD EXCERIA BASIC offrono il perfetto equilibrio tra prestazioni, affidabilità e valore. Grazie ai decenni di innovazione di KIOXIA come leader globale nelle memorie flash, la serie combina la tecnologia PCIe 4.0 (Gen4x4) all'avanguardia con prezzi competitivi che si distinguono in un mercato affollato.

"L'aggiornamento del PC o del notebook dovrebbe essere semplice, conveniente e, soprattutto, offrire un notevole aumento delle prestazioni", ha dichiarato Paul Rowan, Vice Presidente e Chief Marketing Officer di KIOXIA Europe. "Questo è esattamente ciò per cui è stata progettata la serie di SSD EXCERIA BASIC. Per offrire agli utenti di tutti i giorni tempi di caricamento più rapidi, un multitasking più agevole e un'esperienza più reattiva, il tutto rientrando nel budget".

La serie di SSD EXCERIA BASIC si aggiunge all'attuale linea di SSD di consumo di KIOXIA, che comprende anche le serie EXCERIA PLUS ed EXCERIA PRO. Progettata come comodo punto di accesso a PCIe 4.0, EXCERIA BASIC è ideale per gli utenti che desiderano eseguire l'aggiornamento da SATA o standard PCIe precedenti. La serie EXCERIA PLUS si rivolge a chi cerca prestazioni più elevate, con opzioni sia per PCIe 4.0 (modello G3) che per PCIe 5.0 (modello G4).

La serie di SSD EXCERIA BASIC sarà disponibile nell'ultimo trimestre del 2025.