Nebbia e inganno: il video virale mostra i russi in moto all'assalto di Pokrovsk

Un video virale mostra militari russi avanzare tra la fitta nebbia verso Pokrovsk, città strategica dell’est dell’Ucraina. Le immagini, verificate dalla Bbc, ritraggono soldati in moto e su auto civili mentre si muovono lungo l’autostrada che collega Pokrovsk a Selidove, nella periferia meridionale della città.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva già definito la situazione “difficile”, sottolineando come le condizioni meteorologiche stiano ostacolando la difesa. La nebbia, infatti, si è trasformata in una vantaggiosa copertura per le truppe di Mosca, che sfruttano la scarsa visibilità per avanzare e colpire.

Un pilota di droni dell’unità ucraina “Shershni Dovbusha”, nome in codice “Goose”, ha raccontato alla Bbc che per giorni l’esercito di Kiev ha avuto difficoltà a individuare i movimenti russi. In queste condizioni, Mosca ha potuto “osare” lanciare un assalto con una colonna di veicoli che, in una giornata limpida, sarebbe stata “annientata immediatamente dai droni ucraini”.

Secondo “Goose”, le unità ucraine sono riuscite a eliminare piccoli gruppi di soldati che avanzavano a piedi o in moto, ma la scarsa visibilità non ha permesso di valutare con certezza l’esito del contrattacco. Gran parte di Pokrovsk si trova oggi in una zona grigia, dove nessuna delle due parti esercita un controllo totale. “Possiamo tenere le posizioni in un edificio, ma il nemico potrebbe essere in quello accanto”, ha dichiarato il pilota, spiegando che i russi tentano di infiltrarsi alle spalle delle linee ucraine.

La strategia di Mosca punta a circondare Pokrovsk e la vicina Myrnohrad, tagliando le vie di rifornimento e le linee logistiche di Kiev. Oltre a colpire con droni e artiglieria, le truppe russe avanzano anche via terra, cercando di destabilizzare le difese ucraine.

L’analista militare ucraino Kostyantyn Mashovets, citato dalla Bbc, ha osservato che la tattica di infiltrazione russa si è dimostrata efficace. I russi mirano in particolare ai piloti di droni ucraini, riducendo la capacità di Kiev di monitorare i movimenti nemici. In contesti urbani, alcuni soldati russi si infiltrerebbero travestiti da civili o da militari ucraini, con l’obiettivo di creare confusione tra le file avversarie prima di lanciare un’offensiva su vasta scala.