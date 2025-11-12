Lorenzo Fragola, la rinascita dopo il buio: Non sono morto, da grande voglio fare il cantante

“Sono Lorenzo Fragola, ho 30 anni e da grande voglio fare il cantante.” Con queste parole l’ex vincitore di X Factor ha aperto il suo toccante monologo a Le Iene, raccontando la sua storia fatta di successo improvviso, dolore profondo e una lenta rinascita.

“Sì, sono Lorenzo Fragola e no, non sono morto”, ha esordito il cantante. “Lo dico perché magari qualcuno se lo è chiesto o forse non mi conosce. Allora vi racconto la mia storia: a 19 anni ero uno studente fuori sede che quasi per caso fa un provino per X Factor… e finisce che lo vince. Pochi giorni dopo mi annunciano tra i big di Sanremo. Io, tra i big di Sanremo…”

Da lì, una corsa senza sosta verso il successo. “Tutto bellissimo, certo. Io qualche domanda me la facevo, ma tutti mi dicevano: ‘Devi battere il ferro finché è caldo’. E allora nuovo singolo, interviste, radio, secondo album, hit estiva. Tu vorresti fermarti per capire chi sei e cosa sei diventato, ma non puoi. Corri, corri, perché hai paura che tutto possa finire. E alla fine… sono scoppiato, tutto è finito.”

Il cantante ha ricordato poi uno dei momenti più difficili della sua vita: “Poi la morte di mio padre, la depressione, gli attacchi di panico. Tutto sembrava finito e io ero sconfitto. Ma poi è arrivata la risalita, lentissima, difficilissima, fatta di tempo, di cure, di amore e, nel mio caso, di musica.”

Fragola ha condiviso anche quattro riflessioni che spera possano aiutare chi attraversa momenti simili. “Primo: la vittoria ha molti padri, ma la sconfitta è orfana, e spesso la colpa ricade su chi è più fragile. Secondo: non serve fare un viaggio bellissimo se lo fai da solo e non sai dove stai andando. Terzo: devi accettare dove ti porta la corrente, perché è inutile cercare di frenarla; puoi solo imparare a lasciar scorrere le cose. Quarto, la più importante: non è finita finché non è finita. Finché hai ancora un goccio di benzina e sai qual è il tuo vero obiettivo — goderti il viaggio.”

“Io sono Lorenzo Fragola, ho 30 anni, sono più vivo che mai e da grande voglio fare il cantante.”