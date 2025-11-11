ASUS IoT annuncia PE3000N

ASUS IoT, sub-brand of ASUS dedicato alla creazione di soluzioni nel campo dell’Intelligenza Artificiale e dell’IoT, presenta PE3000N, una compatta piattaforma edge-AI progettata per soddisfare al meglio le necessità della robotica e dell’automazione intelligente di ultima generazione.

Basata sull’innovativa piattaforma NVIDIA Jetson Thor con GPU NVIDIA Blackwell e con una potente CPU Arm a 14 core e 128 GB di memoria LPDDR5X, questa soluzione offre l’impressionante capacità di elaborazione AI di ben 2.070 TFLOPS in FP4, che permette l’esecuzione di modelli AI complessi in tempo reale, e rappresenta la soluzione ideale per l’integrazione in sistemi robotici in cui efficienza energetica e compattezza sono entrambi fattori critici.

Solida e sicura, la piattaforma PE3000N è basata sul modulo Jetson T5000 e consente a sviluppatori e integratori di raggiungere nuovi livelli di autonomia, fusione sensoriale e controllo basato su AI in applicazioni industriali, commercial e nell’ambito delle infrastrutture intelligenti.

Elevata affidabilità per ambienti critici

Progettata per garantire la massima durata nel tempo, PE3000N integra connettori industriali conformi allo standard militare MIL-STD-810H ed è racchiusa in uno chassis a basso profilo in grado di resistere anche a condizioni operative particolarmente gravose. Con il supporto di fino a quattro connessioni da 25GbE e 16 telecamere GMSL, questa soluzione consente una fusione sensoriale ad alta larghezza di banda e una visione artificiale avanzata, anche negli ambienti più ostili.

La possibilità di essere alimentata con tensioni comprese tra 12 e 60 volt in corrente continua e di accendersi e spegnersi automaticamente insieme al sistema principale garantisce a questa piattaforma l’integrazione in sistemi a batteria nei contesti più diversi, dai reparti produttivi ai veicoli autonomi, fino alle infrastrutture delle smart city.

In grado di operare in un range di temperature compreso tra -20°C e + 60°C, PE3000N garantisce prestazioni, affidabilità e una gestione sicura dei dati ai massimi livelli, rappresentando una soluzione ottimale per applicazioni mission-critical negli ambiti della robotica, dell’automazione e dell’intelligenza artificiale distribuita.

Design configurabile per espansione e impieghi diversificati

Dotato di uno chassis scalabile, livelli I/O modulari compatibili con interfacce come PoE, GMSL, CAN e QSFP28, PE3000N è estremamente versatile e in grado di adattarsi alle esigenze evolutive di sensori e reti. Il secondo stack opzionale, inoltre, consente l’espansione verticale mantenendo l’altezza del formato 2U e la personalizzazione dell’I/O in base alle diverse esigenze progettuali.

Tra le funzionalità aggiuntive figurano PTP/PPS per una sincronizzazione precisa dei sensori, TPM 2.0 integrato per una sicurezza di livello avanzato e il supporto per moduli LTE/5G/GNSS, ampliando ulteriormente le possibilità di impiego in diversi settori industriali.

Potenziare le prestazioni dell'IA a livello edge

L’eccezionale potenza di calcolo di PE3000N assicura la massima efficienza nell’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale generativa, come modelli linguistici visivi (VLM) e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), oltre ad applicazioni di analisi video in tempo reale e di controllo autonomo.

Per offrire un’esperienza fluida dal cloud all’edge, il sistema integra le tecnologie NVIDIA AI per applicazioni di intelligenza artificiale applicata a sistemi fisici, tra cui NVIDIA Isaac per la robotica, la piattaforma NVIDIA Holoscan per l’elaborazione in tempo reale dei sensori e i workflow agentici come NVIDIA Blueprint for Video Search and Summarization (VSS) della suite NVIDIA Metropolis , dedicati alla creazione e distribuzione di agenti AI per l’analisi video.

Elaborando ingenti quantità di dati e favorendo decisioni rapide direttamente a livello edge, PE3000N garantisce la piena autonomia e analisi intelligenti a bassa latenza, riducendo la dipendenza dal cloud e massimizzando la reattività per la robotica moderna e l’automazione industriale.

Disponibilità e prezzi

ASUS IoT PE3000N sarà lanciato ufficialmente nel corso del primo trimestre del 2026, ma si prega di contattare il rappresentante ASUS locale fin da subito per ulteriori informazioni.