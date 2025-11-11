Recensione Controller EasySMX X05 Pro

Il controller wireless silenzioso che punta all’immersione totale

L’EasySMX X05Pro si presenta come un controller wireless multipiattaforma pensato per chi vuole giocare in totale comfort, anche nelle sessioni notturne. La casa produttrice punta forte su tre elementi chiave: silenziosità, precisione e immersione. Il risultato è un pad che cerca di distinguersi in un mercato ormai affollato, proponendo soluzioni tecniche interessanti come i grilletti a doppio stadio, la vibrazione avanzata e gli stick con tecnologia Hall Effect. L’obiettivo è chiaro: offrire un’alternativa moderna e longeva ai controller tradizionali, capace di adattarsi a diversi generi e piattaforme senza perdere qualità.

Materiali e design

A livello estetico l’X05Pro offre un design moderno, arricchito da un’illuminazione RGB pensata non solo per dare carattere al pad, ma anche per risultare gradevole in ambienti più scuri o durante sessioni in streaming. La costruzione è pensata per essere robusta ma confortevole, con un’ergonomia che punta a risultare familiare a chi è abituato ai controller di fascia alta. Da segnalare soprattutto la caratteristica distintiva dei pulsanti silenziati, progettati con un sistema di smorzamento del rumore che elimina quasi totalmente il classico “click” dei tasti. È una scelta che si rivela utile non solo per chi gioca di notte, ma anche per chi condivide la stanza o registra contenuti audio/video.

Hardware e prestazioni

Il cuore dell’EasySMX X05Pro è un hardware sviluppato per offrire controllo preciso e sensazioni più realistiche. La tecnologia dei grilletti a doppio stadio permette di impostare due livelli di corsa: uno lungo, utile per titoli di guida o per simulare l’acceleratore, e uno corto e reattivo per FPS o giochi che richiedono rapidità.

Altro punto forte è il sistema di vibrazione 4-zone, strutturato con due motori dedicati ai trigger e due alle impugnature. Questa configurazione garantisce un feedback più ricco e distinto tra le varie aree del pad, con una resa che varia in base al gioco (tenendo conto che il supporto agli impulse trigger dipende dal titolo).

Gli stick Hall Effect rappresentano un upgrade essenziale: grazie alla sensoristica magnetica eliminano il problema del drift nel lungo periodo e mantengono precisione costante. Infine, il D-pad a 8 direzioni offre un feeling più definito, ideale per fighting game, platform e titoli rétro che richiedono input direzionali più rigorosi.

Uso quotidiano

Durante l’utilizzo quotidiano, il controller si dimostra stabile, confortevole e soprattutto estremamente silenzioso. La risposta dei tasti è morbida ma precisa, mentre gli stick con Hall Effect sorprendono per fluidità e continuità del controllo. I grilletti a doppio stadio risultano molto più utili del previsto, soprattutto per chi alterna generi diversi. La vibrazione multi-zona, se presente e supportata dal gioco, contribuisce ad aumentare l’immersione.

Essendo un controller multiplatform, l’X05Pro si presta a essere utilizzato in svariate configurazioni, risultando adatto a chi cerca un unico pad per diverse esigenze. L’illuminazione RGB è piacevole e non invadente, permettendo anche una certa personalizzazione estetica.

Conclusioni

EasySMX X05Pro è un controller che punta su caratteristiche concrete e non solo estetiche. I pulsanti silenziosi, gli stick Hall Effect e il sistema di vibrazione avanzato lo rendono una scelta valida per chi vuole un pad affidabile, silenzioso e con un buon grado di immersione. Non reinventa la categoria, ma introduce funzioni che migliorano davvero l’esperienza quotidiana, specialmente per chi alterna giochi diversi o gioca in ambienti condivisi.

Voto: 8,7 / 10

Pro

Pulsanti silenziosi davvero efficaci

Stick Hall Effect duraturi e precisi

Trigger a doppio stadio molto utili

Vibrazione avanzata su 4 zone

Design moderno con RGB personalizzabile

Contro