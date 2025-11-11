Russia: Fsb denuncia piano per dirottare un Mig-31 verso base Nato

Mosca afferma di aver neutralizzato un piano attribuito ai servizi segreti ucraini e britannici, mirato a impossessarsi di un caccia Mig-31 armato con un missile ipersonico Kinzhal. Secondo quanto riferito dal servizio federale di sicurezza russo (Fsb), l’obiettivo sarebbe stato quello di far decollare l’aereo e indirizzarlo verso una base dell’Alleanza Atlantica, dove sarebbe stato poi abbattuto dai sistemi di difesa.

I media russi riportano che il presunto piano avrebbe avuto la finalità di generare un incidente militare che coinvolgesse direttamente la Nato, aumentando la tensione nel quadro del conflitto. Le autorità di Mosca parlano di una “provocazione” organizzata per creare un pretesto che potesse allargare il coinvolgimento occidentale nel conflitto con la Russia.

Secondo la ricostruzione diffusa, agenti ucraini avrebbero cercato contatti con un pilota militare russo, proponendogli di collaborare per il trasferimento dell’aereo. Le comunicazioni sarebbero state registrate e usate come prova dalle autorità russe, che sostengono di essere intervenute prima che il piano potesse concretizzarsi.