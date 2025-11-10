Bethesda News: Fallout 4: Anniversary Edition ora disponibile

Il 10 novembre segna il decimo anniversario dell'uscita di Fallout 4, vincitore di oltre 200 premi “Best Of”, tra cui il BAFTA 2016 e il D.I.C.E. 2016 come Gioco dell'Anno. Per celebrare l'occasione, Bethesda Game Studios è orgogliosa di pubblicare la versione definitiva di Fallout 4. Fallout 4: Anniversary Edition è ora disponibile in tutto il mondo su Xbox X|S, Xbox One, PS5, PS4, Steam e PC.

Fallout 4: Anniversary Edition è la sintesi di un decennio di ricordi e avventure nella Boston post-nucleare e include il gioco base più i sei add-on ufficiali, offrendo sia ai nuovi giocatori sia ai veterani la versione più completa di Fallout 4 in assoluto. Questa edizione include anche più di 150 oggetti del Creation Club, dai preferiti dai fan a elementi mai pubblicati prima, che trasformano le avventure nel Commonwealth in nuovi ed entusiasmanti modi. I giocatori potranno tranquillamente affrontare più di 100 ore di gioco grazie a tutto ciò che questa edizione ha da offrire.

Creazioni Fallout 4

Con l'uscita di Fallout 4: Anniversary Edition arriva anche il nuovissimo menu Creazioni, che rende più facile che mai scoprire, scaricare e divertirsi con i contenuti creati da sviluppatori professionisti e appassionati. L'accesso al nuovo menu Creazioni sarà disponibile anche per i possessori di qualsiasi versione precedente di Fallout 4.Per i possessori della Standard Edition o della Game of the Year Edition di Fallout 4, sono disponibili percorsi di aggiornamento. Lo stesso vale per i giocatori di Game Pass e PlayStation Plus, che potranno accedere ai sei add-on ufficiali o al Creation Club tramite due opzioni di upgrade.

Continua a seguirci per maggiori dettagli sull'arrivo di Fallout 4: Anniversary Edition su Nintendo Switch 2 nel 2026.

Per maggiori informazioni, visita - https://fallout.bethesda.net/en/games/fallout-4 -