GTA Online: saccheggia Cayo Perico

Unisciti a Pavel, l'amichevole sommergibilista fuorilegge, e punta il periscopio sull'isola fortificata di El Rubio. Pianifica il tuo attacco nei minimi dettagli e scappa dai Caraibi portando con te un carico di tesori in The Cayo Perico Heist.

Ruba la statua di pantera

Non c'è da sorprendersi che dietro le mura costruite da El Rubio si nascondano dei tesori eccentrici quanto il loro proprietario. Questa settimana, la statua di pantera è garantita come obiettivo principale al tuo primo tentativo di attaccare l'isola.Oltre a questo pezzo da novanta, completando una volta The Cayo Perico Heist porterai a termine la sfida settimanale e riceverai il Cappello Strickler e 100.000 GTA$. Non solo danneggerai El Rubio nel portafogli, ma lo ferirai nell'orgoglio sfoggiando uno stile incredibile.

GTA$ e RP doppi in Guerriglia motorizzata a Cayo Perico e bottini sepolti

Lanciati col paracadute in aree di gioco sempre più piccole con un massimo di quattro squadre in Guerriglia motorizzata a Cayo Perico: dovrai usare un mix di armi e veicoli per conquistare il perimetro o nasconderti nella speranza di essere l'ultimo a sopravvivere mentre i tuoi nemici sono intenti a eliminarsi a vicenda.Entra in azione partecipando alla serie di Cayo Perico tramite l'icona o l'opzione Avvio rapido sul tuo iFruit per avere ricompense doppie fino al 12 novembre. Se preferisci, puoi setacciare le spiagge dell'isola alla ricerca di bottini sepolti: anche in questo caso riceverai ricompense doppie per tutta la settimana. Per cimentarti in questa impresa, dovrai tornare a Los Santos e procurarti un metal detector da uno dei festaioli spiaggiati in riva al mare.

40% di sconto sul sottomarino Kosatka

Se vuoi davvero sconfiggere El Rubio, dovrai essere disposto a immergerti nelle profondità dell'Oceano Pacifico all'interno di un cilindro pressurizzato. Acquista il miglior sottomarino dismesso sul mercato, il RUNE Kosatka: disponibile questa settimana con uno sconto del 40% da Warstock.

Sconti aggiuntivi

Dinka Veto Modern (sportiva) – 40% di sconto

Dinka Veto Classic (sportiva) – 40% di sconto

Grotti Brioso 300 (compatta) – 40% di sconto

Maibatsu Manchez Scout (moto) – 40% di sconto

Western Reever (moto) – 30% di sconto

Buckingham Nimbus (aereo) – 30% di sconto

Albany Cavalcade XL (SUV) – 30% di sconto

Truffade Nero (supercar) – 30% di sconto

Declasse Drift Yosemite (muscle car) – 30% di sconto

Nagasaki Ultralight (aereo) – 30% di sconto

Pegassi Speeder (barca) – 30% di sconto

Western Company Mallard (aereo) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile a pompa bellico | Fucile di precisione (40% di sconto) | Fucile militare (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | El Strickler (solo per PS5, Xbox Series X|S e PC [Enhanced]) | Fucile compatto | Fucile avanzato | Machete | Gas lacrimogeno | Mine di prossimità | Bombe adesive | Mazza da baseball (gratis)

Nuova serie di gare della comunità

Cimentati in una gara in miniatura partecipando a KART – Crowex Roval, che si svolge su una versione modificata del Vinewood Racetrack pensata appositamente per la Veto Modern. Questa nuova gara, creata da powers_jeremy_13, sbarcherà questa settimana su GTA Online insieme ad altre gare dedicate ai kart e al Trophy Truck nella serie di gare della comunità su PS5, Xbox Series X|S e PC Enhanced.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Grotti Cheetah (supercar) | Enus Cognoscenti Cabrio (coupé) | Western Daemon (custom) (moto) | Dinka Thrust (moto) | Invetero Coquette BlackFin (muscle car)

Autosalone Luxury Autos

Declasse Tampa GT (muscle car) | Karin Woodlander (SUV)

Nell'Autoraduno di LS e altro questa settimana...

Veicolo di prova premium (PS5, Xbox X|S e PC [Enhanced]): Grotti Brioso R/A (compatta) Veicolo trofeo: piazzati tra i primi 2 nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per quattro giorni consecutivi per vincere il Canis Terminus (fuoristrada). Nell'area di prova: Canis Kalahari (fuoristrada) | Coil Voltic (supercar) | Dinka Verus (fuoristrada)Ruota fortunata: Mammoth Squaddie (SUV)

Preparati a una scalata verso il successo

A partire dalla prossima settimana, assisterai all'inizio di una nuova sfavillante era degli immobili di lusso a Los Santos. Raf si farà sentire...