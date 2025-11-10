Super tifone Fung-wong, evacuate oltre 1,4 milioni di persone nelle Filippine

Il super tifone Fung-wong ha colpito le Filippine provocando inondazioni diffuse, frane e danni alle infrastrutture, con interruzioni dell’energia elettrica in intere province. Almeno quattro persone, tra cui due bambini, hanno perso la vita. Secondo l’Ufficio della Protezione Civile, circa 1,4 milioni di residenti sono stati evacuati prima dell’impatto.

La tempesta è arrivata sulla costa di Dinalungan, nell’isola principale di Luzon, con venti fino a 185 km/h e raffiche che hanno raggiunto i 230 km/h. L’evento si è verificato a breve distanza dal passaggio del tifone Kalmaegi, che aveva causato quasi 200 vittime nella parte centrale dell’arcipelago e cinque in Vietnam.

Secondo l’agenzia meteorologica filippina Pagasa, il tifone ha perso intensità mentre attraversava le province montuose del nord e le zone agricole, prima di dirigersi verso Taiwan nel Mar Cinese Meridionale. Nell’isola sono stati disposti la chiusura delle scuole in alcune aree della contea di Hualien e ordini di evacuazione nelle regioni più esposte a inondazioni e frane.

Intanto, in Cina, la provincia meridionale di Guangdong è stata posta in stato di allerta. Le autorità locali hanno attivato una risposta di emergenza di livello IV, prevedendo piogge intense e mareggiate lungo le aree costiere nei prossimi giorni. Il tifone, il 26° della stagione 2025, si sta muovendo verso nord-ovest a circa 30 km/h.

Le previsioni indicano precipitazioni moderate o forti in particolare nella parte orientale di Guangdong, dove le autorità hanno invitato regioni e dipartimenti a rafforzare i sistemi di allerta e predisporre misure preventive per proteggere la popolazione e le infrastrutture.

Nelle Filippine, le operazioni di soccorso e assistenza proseguono, con le squadre d’emergenza impegnate nel raggiungere le aree più colpite e garantire l’accesso ai servizi essenziali.