Milan Games Week & Cartoomics - grande successo

SUCCESSO PER I LABORATORI SULLA CULTURA GIOVANILE REALIZZATI DA MILAN GAMES WEEK & CARTOOMICS IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MILANO

Così, iniziative in grado di unire promozione del territorio, contenuti di interesse e occasioni di incontro aperte a tutti possono rappresentare una risorsa innovativa e preziosa di crescita culturale e inclusione sociale

Si conclude oggi con un bilancio molto positivo il coinvolgente viaggio nel mondo della Urban & Geek Culture promosso da Milan Games Week & Cartoomics e dal Comune di Milano – Assessorato allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili: sono stati, infatti, numerosi ed entusiasti i giovani che hanno partecipato nell’ultimo mese ai quattro laboratori tematici realizzati nell’ambito di questa iniziativa nei quartieri della città, per valorizzare le tante anime della creatività giovanile.

Settimana dopo settimana, durante incontri entusiasmanti tenutisi in luoghi suggestivi ma poco conosciuti di Milano e rivolti a un pubblico di appassionati e curiosi sono stati svelati i segreti di fumetti e manga, giochi di ruolo, musica urban e videogiochi, grazie alla passione e alla competenza di esponenti di punta di ogni forma espressiva, in grado non soltanto di divertire i ragazzi e soddisfare ogni loro curiosità, ma anche di ispirarli e motivarli a credere nelle loro risorse creative.

"Questi laboratori hanno dimostrato quanto la creatività giovanile a Milano sia viva, curiosa e capace di reinventare i linguaggi della cultura contemporanea – dichiara Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano - Gaming, fumetti, musica urban e cosplay non sono mondi ‘altri’: sono parte integrante della vita dei nostri ragazzi e ragazze, spazi in cui si esprimono, si riconoscono e costruiscono comunità. Come Comune, il nostro compito è valorizzare queste passioni e portarle nei quartieri, trasformandole in occasioni di incontro, crescita e partecipazione. Milano è una città che ascolta i giovani, parla la loro lingua e crede nella forza delle loro idee” Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano”.

“Attraverso questa iniziativa fortemente radicata nel tessuto della nostra metropoli e resa possibile grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Milano, abbiamo dimostrato ancora una volta la profonda vocazione di Fiera Milano nella promozione e nella valorizzazione del territorio attraverso eventi di forte richiamo, anche al di fuori del perimetro dei quartieri fieristici – ha osservato Marco Pontini, Live & Sponsorship Director di Fiera Milano - La cultura della condivisione di competenze, arti e culture e la partecipazione ampia e inclusiva che hanno caratterizzato i quattro laboratori dedicati ai giovani, rappresentano, infatti, un tratto ispiratore della nostra attività che ci orienterà anche in futuro nella realizzazione di iniziative coinvolgenti insieme a partner istituzionali di primo piano”.

"Per noi di Fandango Club, che condividiamo con Fiera Milano la responsabilità di dare forma all’esperienza Milan Games Week & Cartoomics, questi laboratori rappresentano l’essenza stessa del progetto: trasformare la passione in cultura e la cultura in partecipazione - dice Marco Moretti, presidente di Fandango Club spa e amministratore delegato di Fandango Club Creators - Portare l’energia dell’evento nei quartieri della città significa costruire un legame autentico con le nuove generazioni e contribuire a quella spinta all’innovazione che Milano sa generare attraverso le persone, le loro storie e la loro creatività."

Nell’attesa di prossime iniziative dedicate al mondo della cultura giovanile, per i giovani che hanno partecipato ai laboratori la meraviglia non è ancora finita: tutti loro, infatti, hanno diritto a un ingresso gratuito a Milan Games Week & Cartoomics 2025, in programma a Fiera Milano dal 28 al 30 novembre, dove potranno vivere in prima persona l’atmosfera dell’evento più importante in Italia dedicato al gaming, fumetti, musica e cultura pop.