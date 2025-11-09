Inter-Lazio oggi a San Siro: orario, probabili formazioni e diretta tv

Allo stadio San Siro va in scena il big match della Serie A tra Inter e Lazio, valido per l’undicesima giornata di campionato. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo il successo per 2-1 sul Kairat Almaty in Champions League e la vittoria contro l’Hellas Verona in campionato. La squadra di Chivu cerca continuità e punti per mantenere alta la corsa ai vertici della classifica.

Dall’altra parte la formazione di Sarri ha ritrovato fiducia dopo il 2-0 inflitto al Cagliari all’Olimpico. La Lazio punta a confermare i segnali di crescita e a migliorare il rendimento in trasferta, consapevole della difficoltà della sfida ma determinata a giocarla con intensità.

Il calcio d’inizio è fissato per oggi, domenica 9 novembre, alle ore 20.45.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri.

Dove vedere Inter-Lazio

La partita sarà trasmessa in diretta televisiva in esclusiva su Dazn, disponibile tramite smart tv compatibili. È possibile seguire il match anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app ufficiale di Dazn.