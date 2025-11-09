Atp Finals Torino, al via lo spettacolo: Alcaraz-De Minaur apre la giornata, Bolelli-Vavassori in campo nel doppio

La nuova edizione delle Nitto Atp Finals 2025 prende il via oggi, domenica 9 novembre, a Torino. Il grande evento di fine stagione riunisce i migliori giocatori del circuito per decretare il campione dell’anno e assegnare la coppa riservata al numero uno della stagione.

In apertura di giornata riflettori puntati su Carlos Alcaraz, protagonista del primo incontro di singolare contro Alex De Minaur. Attesa anche per il tabellone del doppio, dove gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori proveranno a partire nel modo migliore davanti al pubblico di casa.

Programma completo di oggi, domenica 9 novembre

Leggi anche Atp Finals Torino 2025: guida completa su calendario, regolamento e montepremi

11:30 – Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) vs Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER)

Non prima delle 14 – Carlos Alcaraz (ESP) vs Alex De Minaur (AUS)

Non prima delle 18 – Julian Cash (GBR) / Lloyd Glasspool (GBR) vs Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA)

Non prima delle 20:30 – Alexander Zverev (GER) vs Ben Shelton (USA)

Tutta la competizione sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, con copertura dedicata su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Un match al giorno sarà disponibile in chiaro su Rai 2, oltre alla visione in streaming tramite Sky Go, NOW e Tennis TV. Un incontro quotidiano sarà accessibile anche su Rai Play.