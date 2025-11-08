Amanda Sandrelli ricorda il fratello Giovanni: un dolore improvviso che segna l'anima

Amanda Sandrelli, ospite a Verissimo, ha parlato con voce commossa della recente scomparsa del fratello Giovanni, venuto a mancare pochi mesi fa. L’attrice ha raccontato che la perdita è arrivata senza alcun preavviso: “Se n’è andato all’improvviso. È una cosa molto fresca, non so ancora dove metterla. Faccio fatica a parlarne”, ha spiegato nello studio di Silvia Toffanin.

Il legame tra i due era profondo, costruito fin dall’infanzia. “Ci siamo conosciuti a otto anni e abbiamo vissuto insieme a Milano con papà e la sua mamma, Anna. Eravamo sempre insieme. È nato tre mesi prima di me, le nostre mamme erano incinte nello stesso periodo”, ha ricordato l’attrice, sottolineando un rapporto cresciuto con naturalezza e complicità.

La scomparsa di Giovanni ha lasciato in Amanda un vuoto doloroso. “Sapevamo di esserci l’uno per l’altro. Questo vuoto è qualcosa che fa male. È una morte totalmente improvvisa, ancora più difficile da gestire”, ha aggiunto, raccontando il disorientamento emotivo che segue una perdita così inattesa.