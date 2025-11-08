'Ti uccido: stalker 48enne perseguita l'ex a Napoli, arrestato e trasferito in carcere

Un uomo di 48enne si è presentato alla caserma dei carabinieri di Napoli Capodimonte minacciando di uccidere la ex: “Se non mi arrestate io ucciderò mia moglie, sono passato ora sotto casa sua, ma non c’era”, avrebbero riferito i militari.

Dalle verifiche dei carabinieri è emerso che la coppia, con due figli, si era separata legalmente dopo la fine della relazione nel 2023. L’uomo però non aveva mai accettato la rottura e, secondo gli investigatori, da circa due anni avrebbe messo in atto un’intensa azione di stalking nei confronti della donna.

La vittima, spaventata dalle continue molestie, avrebbe cambiato abitudini quotidiane, orari di lavoro e percorsi per evitare incontri con l’ex. I militari riferiscono che l’uomo avrebbe creato numerosi account e indirizzi e-mail per inviare minacce di morte non solo alla donna, ma anche ai suoi familiari e ai figli, ritenuti dal presunto aggressore “colpevoli” di proteggerla.

Dagli accertamenti in banca dati è risultato che nella notte precedente agli ultimi fatti i carabinieri erano intervenuti più volte sotto l’abitazione della vittima: un primo intervento poco prima della mezzanotte e un secondo intorno alle 2 del mattino.

Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe inviato al figlio messaggi con la frase “La faccio in mille pezzi…”. Il ragazzo, incontrando il padre, sarebbe stato aggredito con una stampella; questi episodi hanno spinto la donna a presentare una denuncia nel pomeriggio successivo.

I carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto del 48enne; il magistrato di turno della procura di Napoli ha disposto il suo trasferimento in carcere.