MotoGP Portogallo: Alex Marquez apre il weekend con il miglior tempo a Portimao

La Ducati Gresini di Alex Marquez ha firmato il tempo più veloce nella prima sessione di prove libere del GP del Portogallo, sul circuito di Portimao. Il pilota spagnolo ha chiuso in 1'39"145, iniziando il weekend con un segnale forte e deciso.

Alle sue spalle si è piazzato Marco Bezzecchi con l’Aprilia, mentre il terzo riferimento è stato quello di Jack Miller, competitivo con la Yamaha. Quarto tempo per Johann Zarco, seguito da Pol Espargaro.

Sesto posto per Franco Morbidelli sulla Ducati VR46, davanti a Luca Marini con la Honda, poi Joan Mir, Pedro Acosta e Fermin Aldeguer che completa la top ten della sessione.

Debutto nelle libere per Nicolò Bulega con la Ducati ufficiale, chiamato a sostituire Marc Marquez fino al termine della stagione: per lui quattordicesimo tempo, utile per accumulare esperienza in vista delle sessioni successive.

Sessione complicata invece per il campione del mondo Pecco Bagnaia, che ha chiuso in 17ª posizione, mentre Enea Bastianini ha terminato il turno al 19° posto.