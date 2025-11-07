Flora Tabanelli, lesione al ginocchio: riabilitazione in vista per la stagione olimpica

La campionessa italiana di freeski Flora Tabanelli è stata sottoposta a risonanza magnetica e visita specialistica presso la clinica La Madonnina di Milano da parte della Commissione medica della FISI, guidata dal dottor Andrea Panzeri.

Gli esami hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro per la 17enne atleta del Centro Sportivo Esercito.

Leggi anche Chi è Andrea Tabanelli, ex calciatore e DJ: età, origini, carriera e vita privata

Considerata l’importanza della stagione e la prospettiva dei prossimi appuntamenti internazionali, Tabanelli inizierà da lunedì un primo ciclo di riabilitazione di un mese presso il J/Medical di Torino. Questa fase sarà decisiva per determinare la strategia successiva.

Se la risposta clinica del ginocchio sarà positiva, i medici valuteranno la possibilità di proseguire con una riabilitazione mirata per consentire all’atleta di puntare alla partecipazione alle prossime Olimpiadi, garantendo comunque la massima sicurezza e tutelando la giovane età e la carriera futura dell’azzurra.

Qualora invece i miglioramenti non fossero sufficienti, verrà programmato un intervento chirurgico.

L’infortunio era avvenuto durante un allenamento a Stubai, in fase di atterraggio dopo un salto. La campionessa del mondo e vincitrice della Coppa del Mondo di big air aveva riportato sin da subito un evidente trauma distorsivo al ginocchio destro.