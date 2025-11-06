Pokémon Z-A: Megaevoluzioni e Luminopoli Dimensionali

Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione

Esplorare le Luminopoli dimensionali

Pokémon megaevoluti scoperti di recente

È ora disponibile una missione secondaria extra per ottenere il Pokémon misterioso Diancie in Leggende Pokémon: Z-A

Oggi,ha svelato nuovi dettagli sui contenuti scaricabili. È stata inoltre rivelata, disponibile ora inI contenuti scaricabilisaranno disponibilisu console Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch.In, gli Allenatori riscopriranno Luminopoli quando delle strane distorsioni dello spazio iniziano a formarsi in giro per la città. La pasticciera di ciambellee il suo compagno, il Pokémon misterioso, guideranno i giocatori nell'esplorazione delle cosiddette. In queste non-proprio-Luminopoli, e alcuni di loro hanno dei livelli dimensionali che gli permettono di superare il solito limite del L. 100.I poteri di Hoopa vengono risvegliati quando riceve una delle ciambelle di Anjabelle, permettendogli di trasformare le strane distorsioni in dei portali verso altre dimensioni. Anjabelle usa le bacche per preparare diversi tipi di ciambelle che conferiscono vari effetti nell'altra dimensione, come ad esempio dei potenziamenti ai Pokémon dei giocatori. Può anche usare le bacche dimensionali, più potenti e quindi molto utili per affrontare i Pokémon di livello altissimo delle Luminopoli dimensionali.Ci sarà anche una nuova alleata ad accompagnare gli Allenatori: Ornella, l'Erede del segreto della megaevoluzione, determinata a incontrare tutti i Pokémon megaevoluti. Insieme al resto del Team MZ, gli Allenatori esploreranno le Luminopoli dimensionali, svelandone i segreti e cercando di far luce sui misteriosi eventi che si stanno verificando a Luminopoli.faranno il loro debutto in.Quandosi megaevolve, sei piccole copie di se stesso appaiono e ondeggiano senza sosta, anche in assenza di vento. Le onde sonore generate quando i versi dientrano in risonanza creano un potente attacco che può sopraffare qualsiasi avversario.diventa veramente formidabile grazie alla megaevoluzione, generando più energia Ghiaccio e attaccando con la lama che ha sul dorso, ingigantita e ancora più potente. Può utilizzare questa pesantissima lama per spezzare in due o ridurre in pezzi praticamente qualsiasi cosa. I giocatori possono ottenere la Megapietra necessaria per far megaevolverecome ricompensa per essere saliti di rango nelleA partire da, i giocatori possono ricevere unatramite la funzione Dono Segreto in. La Megapietra permette di sbloccare l'opportunità di incontrare e catturare il Pokémon Gemma Diancie attraverso la missione secondaria extra "Brillante come una gemma".Una volta ricevuta la Diancite tramite Dono Segreto, i giocatori dovranno visitare l'Agenzia Bellocchio dove Moko, l'Espurr di Matière, si dimostrerà interessato alla Megapietra e metterà in moto la missione secondaria extra. Se i giocatori completano questa missione, potranno aggiungere Diancie alla loro squadra e poi utilizzare la Diancite per farlo megaevolvere in MegaDiancie, sprigionando tutto il suo brillante potere nelle lotte.

