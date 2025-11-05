Inizia il conto alla rovescia: Blizzard Entertainment annuncia i pass per la BlizzCon 2026 e condivide i primi dettagli

La partnership unisce l'esperienza di Paramount nella produzione di blockbuster con il fenomeno globale e l'iconico franchise, promettendo un'esperienza epica

È iniziato il conto alla rovescia per la BlizzCon 2026 all'Anaheim Convention Center (sabato 12 settembre - domenica 13 settembre).

La BlizzCon è più di un evento, è un ritorno a casa. Per concedere ai partecipanti il tempo necessario a organizzare e personalizzare la loro esperienza, Blizzard è lieta di condividere alcuni dettagli iniziali prima che le vendite dei BlizzCon Pass prendano il via.

Blizzard Entertainment ha annunciato che i pass per la BlizzCon 2026 saranno in vendita dal 7 novembre alle ore 18:00. Per la prima volta, Blizzard offrirà i pass in prevendita a una tariffa speciale da venerdì 7 novembre a domenica 9 novembre (o fino a esaurimento scorte), al prezzo complessivo di 249,99 $ ciascuno. I pass a tariffa standard saranno disponibili da martedì 18 novembre al prezzo complessivo di 289,99 $ ciascuno, fino a esaurimento scorte.

"La BlizzCon è una celebrazione unica e speciale di creatività e connessione" per Johanna Faries, presidente di Blizzard Entertainment. "Stiamo lavorando sodo per rendere la BlizzCon 2026 un evento di spicco per la nostra community, e non vediamo l'ora di condividere maggiori dettagli all'avvicinarsi di settembre."

Il BlizzCon Pass offre ai partecipanti l'accesso completo alla BlizzCon per i due giorni del weekend, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026, comprese tutte le sale e l'arena, durante l'orario di apertura. Inoltre, i possessori del pass riceveranno bonus di gioco* ed esclusivi oggetti commemorativi della BlizzCon.

Blizzard ha anche condiviso un'anteprima delle proposte in programma. I partecipanti potranno assistere al ritorno di grandi classici della BlizzCon, tra cui la cerimonia d'apertura, esperienze di gioco pratico, panel con gli sviluppatori, la Notte della community, una serie di tornei di eSport, la Serata di beneficenza della BlizzCon e la Fiera di Lunacupa. Maggiori dettagli sono disponibili nel blog.

La Fiera di Lunacupa torna di nuovo in scena alla BlizzCon. Mentre i cancelli restano aperti a tutti i partecipanti nell'orario di apertura, chi desidera lasciarsi incantare ancora può aggiungere un'opzione extra al proprio BlizzCon Pass: l'esperienza fuori orario della Fiera di Lunacupa. Per un totale di 89,99 $, questa esperienza aggiuntiva offre ai partecipanti l'ingresso a un evento esclusivo di tre ore nella serata di sabato 12 settembre, con accesso sia alla Fiera di Lunacupa che al Negozio BlizzCon. Sono inclusi anche 20 gettoni della Fiera di Lunacupa e una credenziale collezionabile.

Nel 2026 ritorna anche la Serata di beneficenza della BlizzCon, un evento esclusivo con gli sviluppatori, gli artisti e i rappresentanti della community di Blizzard. Quest'anno, Blizzard è orgogliosa di avere Make-A-Wish® al suo fianco come beneficiari della serata di beneficenza della BlizzCon. Visita www.wish.org per scoprire di più su Make-A-Wish e la loro missione di realizzare desideri che cambiano la vita a bambini affetti da malattie gravi.

Oltre all'ingresso a questo evento esclusivo, l'esperienza aggiuntiva della serata di beneficenza della BlizzCon include anche l'accesso a una sezione di posti riservati alla cerimonia di apertura, un artwork firmato da Blizzard e una credenziale collezionabile. La Serata di beneficenza della BlizzCon è disponibile al prezzo complessivo di 499,99 $, fino a esaurimento scorte. Blizzard donerà il 100% del prezzo di acquisto della serata di beneficenza della BlizzCon a Make-A-Wish, al netto di eventuali riaddebiti o rimborsi.

Per chi non può partecipare di persona, la cerimonia di apertura della BlizzCon e gli altri eventi in programma per il weekend saranno trasmessi gratuitamente in diretta streaming. I dettagli su come il nostro pubblico virtuale potrà ottenere i bonus di gioco della BlizzCon verranno annunciati in seguito.