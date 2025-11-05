CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 - SVELATI I DETTAGLI TECNICI PER PC

Activision conferma i dettagli del lancio per il nuovo capitolo della celebre saga, incluse le specifiche per PC e il supporto per i dispositivi portatili.

Activision ha annunciato oggi che l'atteso Call of Duty: Black Ops 7 sarà lanciato in tutto il mondo il 14 novembre 2025. Il titolo sarà disponibile su PC, PlayStation e Xbox, includendo fin dal primo giorno le modalità Campagna, Multigiocatore e Zombi.

Con una particolare attenzione all'esperienza su PC, il team di sviluppo ha ottimizzato il gioco per garantire prestazioni eccellenti su un'ampia gamma di configurazioni. Per assicurare un'esperienza di gioco fluida, sono state comunicate le specifiche chiave:

Requisiti Minimi: I giocatori avranno bisogno di almeno 8 GB di RAM e di una scheda grafica come NVIDIA GeForce GTX 970 / 1060 o AMD Radeon RX 470.

Requisiti Raccomandati: Per un'esperienza a 60FPS con impostazioni alte, sono consigliati 12 GB di RAM e una scheda grafica come NVIDIA GeForce RTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT.

È stato inoltre confermato che il gioco richiederà un'unità SSD con 115 GB di spazio disponibile, per garantire caricamenti veloci e un'esperienza senza interruzioni. Il titolo offrirà anche pieno supporto per i più recenti PC da gioco portatili, per un'azione di alta qualità anche in movimento.

Per consentire a tutti di essere pronti al momento del lancio, il pre-caricamento del gioco sarà disponibile a partire dal 10 novembre.