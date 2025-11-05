Civilization VII - Aggiornamento 1.3.0 ora disponibile
L’ aggiornamento 1.3.0 di Civilization VII, ora disponibile per tutte le piattaforme, è ricco di nuovi contenuti a tema navale, tra cui il nuovo Porto, il Corsaro, risorse oceaniche e migliorie al combattimento navale.
Insieme all’aggiornamento 1.3.0, è stata rilasciata la collezione Tides of Power, disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Civ VII fino al 5 gennaio.
Per tutti i dettagli, leggete le note degli sviluppatori sulla patch qui - https://civilization.2k.com/civ-vii/game-update-notes/
