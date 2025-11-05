Aereo cargo UPS precipita vicino a Louisville: almeno 7 morti e incendi nell'area industriale

Almeno 7 persone hanno perso la vita nello schianto di un aereo cargo della UPS nello Stato del Kentucky. Il velivolo è precipitato martedì nei pressi dell’aeroporto internazionale di Louisville, esplodendo in una vasta palla di fuoco pochi istanti dopo il decollo.

Tra le vittime figurano i tre membri dell’equipaggio e quattro persone a terra. Resta incerto il numero esatto di lavoratori o clienti presenti nell’area al momento dell’incidente. Almeno undici persone sono rimaste ferite.

Le fiamme, divampate poco prima del tramonto, hanno provocato una serie di incendi nelle strutture industriali poste vicino allo scalo, costringendo le autorità a sospendere ogni operazione aeroportuale per l’intera notte. Il governatore del Kentucky, Andy Beshear, ha avvertito che il bilancio potrebbe aggravarsi nelle prossime ore.

La causa dell’incidente non è ancora stata chiarita. Secondo la Federal Aviation Administration, l’aereo, un McDonnell Douglas MD-11, era decollato dall’aeroporto internazionale Muhammad Ali di Louisville intorno alle 17:15 ora locale. Le registrazioni video mostrano il velivolo precipitare e incendiarsi a circa cinque chilometri dallo scalo.

Gli investigatori stanno analizzando una possibile anomalia: secondo fonti vicine all’inchiesta, uno dei motori potrebbe essersi staccato dall’aereo prima dell’impatto. Sono stati infatti individuati detriti sul campo di volo che potrebbero confermare questa ipotesi.

L’esperto di sicurezza aerea statunitense John Cox ha evidenziato che un velivolo di questo tipo può continuare a volare anche con due motori. Ha però osservato che l’incendio documentato appare “insolitamente esteso”, rendendo necessario accertare cosa abbia impedito all’aereo di mantenere quota dopo la perdita o il danneggiamento del motore.