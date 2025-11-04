Ex moglie di BezosMacKenzie Scott dona 80 milioni alla Howard University: sostegno storico all'istruzione

MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bezos, ha effettuato una donazione record da 80 milioni di dollari alla Howard University. Il contributo, come riportato da Forbes, potrà essere utilizzato dall’ateneo senza alcun vincolo, offrendo ampia libertà nella gestione delle risorse.

Secondo quanto comunicato, circa 63 milioni di dollari saranno destinati alla gestione generale dell’università, mentre 17 milioni andranno specificamente al College of Medicine interno all’ateneo. La donazione nasce dalla volontà di Scott, che dispone di un patrimonio stimato oltre i 35 miliardi di dollari, di sostenere progetti educativi senza imporre condizioni.

“Questo investimento storico non solo ci aiuterà a mantenere il livello attuale, ma sosterrà gli aiuti agli studenti, il miglioramento delle infrastrutture e la creazione di un fondo per garantire continuità operativa, avanzamento degli obiettivi formativi, eccellenza accademica e sviluppo della ricerca”, ha dichiarato Wayne A.I. Frederick, presidente ad interim e presidente emerito dell’istituzione.

L’assegno destinato a Howard rappresenta solo l’ultima iniziativa filantropica della 55enne. Scott ha recentemente donato 42 milioni di dollari a 10.000 Degrees, organizzazione no-profit della Bay Area che facilita l’accesso all’università per studenti a basso reddito.

A ottobre, l’African American Cultural Heritage Action Fund ha annunciato di aver ricevuto 40 milioni di dollari dalla stessa Scott, dopo una precedente donazione da 20 milioni effettuata nel 2021.