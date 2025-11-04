Aloft: Bloom & Blight e ora disponibile

Aloft, Il rilassante gioco di sopravvivenza sandbox ambientato in un mondo di isole fluttuanti si è appena ampliato con l'aggiornamento Bloom & Blight, il più grande aggiornamento mai realizzato per il titolo, ancora in fase di Early Access. Gli sviluppatori di Astrolabe® Interactive Inc. hanno dato il massimo, rinnovando e semplificando quasi tutte le funzionalità del gioco per migliorare il senso di esplorazione e scoperta. Navigate nei nuovi splendidi cieli di Aloft nel trailer di Bloom & Blight.

La generazione del mondo migliorata fornisce una base più solida e flessibile su cui far evolvere Aloft nei futuri aggiornamenti. Il risultato è un mondo più denso e più gratificante da esplorare mentre si vola da un'isola all'altra, scoprendo antiche rovine, raccogliendo simpatici animaletti, potenziando la propria nave volante e ripristinando gli ecosistemi sulle nuove isole Life Sapling.

La cura degli ecosistemi è stata rielaborata per offrire un'esperienza più coinvolgente che prevede il rafforzamento della flora, della fauna e dei funghi delle isole in una serie di nuovi minigiochi.

Scoprite i meravigliosi Alberi della Vita e ottenete l'accesso ai loro bacini di conoscenza, fondamentali per progredire nell'albero tecnologico. Solcate i cieli e trovate Pietre della Conoscenza, Anomalie della Corruzione e Ancore Perdute per avanzare nei rispettivi alberi tecnologici: conoscenza, ricerca e navigazione.

Sbloccando una rete di corridoi eolici sarà possibile viaggiare rapidamente tra i gruppi di isole usando Lost Atlas per trovare isole deserte e scoprirne i segreti. Preparatevi a combattere due nuovi tipi di corruzione, gli Sportox e i Flogade, con nuovi livelli di armi: Windstone e Serrated Bone.

C'è una grande quantità di contenuti da scoprire in Bloom & Blight. Nel complesso, l'aggiornamento conferisce un senso di esplorazione più soddisfacente al gioco, dove esplorazione, progressi e avventure si intrecciano armoniosamente.

Aloft è stato lanciato in accesso anticipato nel gennaio 2025 e da allora il team ha già rilasciato tre importanti aggiornamenti: Critters & Wonders, Puzzles & Pyrologics e, oggi, Bloom & Blight. Il team continuerà ad ampliare e migliorare il gioco in vista del lancio.