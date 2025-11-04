Superluna di Novembre 2025: la Luna del Castoro più luminosa e vicina alla Terra

Domani, mercoledì 5 novembre 2025, il cielo offrirà uno spettacolo raro: la Superluna di Novembre, nota come Luna del Castoro, sarà la più grande e brillante degli ultimi sei anni. Tra le 14:19 e le 14:20 ora italiana la Luna raggiungerà la fase di piena, mentre alle 23:27 toccherà il perigeo, avvicinandosi alla Terra fino a circa 356.833 chilometri.

In queste condizioni il disco lunare apparirà fino al 10% più grande e il 25% più luminoso rispetto a una normale Luna piena. Il momento migliore per osservarla sarà poco dopo il tramonto, quando sorgerà a est con tonalità dorate e rosate, prima di illuminare il cielo notturno.

Il nome Luna del Castoro deriva dalle tradizioni dei nativi americani, che collegavano il plenilunio di novembre al periodo in cui i castori costruivano le loro dighe in vista dell’inverno. In Europa, lo stesso plenilunio era chiamato anche Luna del Cacciatore o Luna Gelata, segnando l’arrivo della stagione fredda.

Il termine Superluna non appartiene al linguaggio scientifico, ma descrive in modo efficace il fenomeno della Luna piena al perigeo. La forma ellittica dell’orbita lunare fa sì che in alcuni momenti la Luna sia più vicina alla Terra, rendendola visibilmente più grande. L’effetto risulta ancora più suggestivo quando la Luna è bassa sull’orizzonte, creando la cosiddetta illusione ottica lunare.

La notte sarà arricchita dalla presenza di altri protagonisti del Sistema Solare. Saturno sarà osservabile nella costellazione dell’Acquario, mentre il 9 novembre la Luna si troverà in congiunzione con Giove, visibile nella costellazione dei Gemelli. Da seguire anche il passaggio ravvicinato di Urano il 21 novembre e lo sciame meteorico delle Leonidi, che raggiungerà il picco tra il 17 e il 18 novembre.

In tutta Italia, associazioni e osservatori astronomici stanno organizzando serate aperte al pubblico, da Milano a Napoli, da Roma a Torino, fino ai parchi astronomici dell’Appennino e delle Alpi. Chi vorrà osservare la Superluna potrà farlo anche senza strumenti: basta scegliere un luogo lontano dall’inquinamento luminoso e guardare verso est subito dopo il tramonto.