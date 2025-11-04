Napoli-Eintracht Francoforte: orario, probabili formazioni e diretta tv della sfida Champions
Il Napoli torna in campo oggi allo stadio Maradona per affrontare l'Eintracht Francoforte nella quarta giornata della Champions League. Calcio d'inizio fissato alle 18.45, con match visibile in diretta tv e streaming. Gli azzurri cercano riscatto dopo la pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven e puntano a centrare la seconda vittoria nel girone. Le due squadre arrivano alla sfida appaiate a 3 punti in classifica.
Antonio Conte punta sul 4-3-3, confermando Milinkovic-Savic tra i pali e Hojlund al centro dell'attacco. Dall'altra parte, i tedeschi scelgono il 3-4-2-1 con Wahi riferimento offensivo.
Leggi anche Real Madrid-Juventus: formazioni ufficiali, orario e diretta tv della sfida di Champions League
Probabili formazioni
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.
Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Zetterer; Amenda, Koch, Theate; Kristensen, Larsson, Skhiri, Brown; Doan, Knauff; Wahi. All. Toppmöller.
Nella conferenza della vigilia, Conte ha sottolineato l'importanza del match per il cammino europeo: vincere significherebbe rilanciare la corsa nel girone. Il tecnico ha anche parlato del confronto tra i campionati: secondo lui la Serie A e la Bundesliga hanno livelli simili, mentre la Premier League resta una realtà lontana per risorse e struttura.
Dove vedere Napoli-Eintracht Francoforte in tv e streaming
La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 253). In streaming, per gli abbonati, il match sarà disponibile su Sky Go e su NOW.