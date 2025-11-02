Arresto a Berlino: sventato piano per un grave attacco di matrice jihadista

Un uomo è stato arrestato a Berlino con l’accusa di aver pianificato un grave attentato contro lo Stato tedesco, spinto da motivazioni riconducibili all’estremismo jihadista. La notizia è stata confermata da un portavoce della procura di Berlino, che ha inoltre reso noto il sequestro di materiali utili alla costruzione di un ordigno esplosivo.

L’operazione è avvenuta nel quartiere di Neukölln, dove l’uomo è stato fermato dalla polizia nella giornata di ieri. La sua comparizione davanti al giudice è prevista entro oggi. Non sono stati forniti dettagli ufficiali su quale potesse essere l’obiettivo specifico dell’attacco.

Leggi anche Giovane siriano incriminato per aver aiutato a pianificare un attentato al concerto di Taylor Swift a Vienna

Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, il piano avrebbe riguardato una località situata proprio nella capitale tedesca. Per l’arresto è stato necessario l’intervento della Squadra operazioni speciali (Sek), unità della polizia impiegata in situazioni ad alto rischio e solitamente dotata di equipaggiamento pesante.