Droni sui cieli di Kleine Brogel: nuovo sorvolo sulla base militare belga

Un nuovo avvistamento di droni sulla base aerea di Kleine Brogel, in Belgio, è stato segnalato nella tarda serata di ieri. Si tratta del secondo episodio in meno di 24 ore, secondo quanto riportato dai media locali.

L’allerta è scattata a distanza di un solo giorno dal precedente avvistamento multiplo sulla stessa struttura militare. Il ministro della Difesa belga Theo Francken ha confermato che la situazione è sotto monitoraggio, considerato il potenziale rischio legato alla natura sensibile della base.

Leggi anche Berlino, traffico aereo bloccato per allerta droni: sospesi decolli e atterraggi

Dopo la segnalazione del nuovo sorvolo, un elicottero della polizia ha tentato l’intercettazione, ma il drone non è stato rintracciato e si è rapidamente allontanato, riferisce il quotidiano VTM Nieuws.

Sebbene non vi sia una conferma ufficiale, la base di Kleine Brogel è ritenuta da tempo un sito chiave nell’ambito degli accordi di condivisione nucleare della NATO, dove sarebbero presenti testate statunitensi. Secondo le previsioni, inoltre, la struttura dovrebbe ospitare i caccia di nuova generazione F-35 a partire dal 2027.