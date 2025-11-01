Vigilante travolto dal cancello alla stazione di Tufara Valle: morto un 55enne

Un vigilante di 55 anni è deceduto nella tarda serata di ieri all’interno della stazione ferroviaria di Tufara Valle, nel territorio di Apollosa, in provincia di Benevento. La struttura era chiusa da tempo per lavori e l’uomo stava iniziando il proprio turno di sorveglianza.

Secondo una prima ricostruzione, il vigilante avrebbe appena aperto il cancello d’ingresso per accedere all’area quando la struttura metallica gli sarebbe improvvisamente crollata addosso, schiacciandolo. I soccorsi sono stati allertati immediatamente, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il caso richiama un episodio simile avvenuto nell’ottobre 2024, quando una guardia giurata di 27 anni perse la vita a Cagliari in circostanze analoghe.

“In un settore tanto peculiare le Prefetture, le Questure e le Forze di polizia raramente verificano in modo approfondito le condizioni reali e la qualità effettiva dei servizi sul territorio. E i pochi controlli negativi raramente sfociano nelle sanzioni previste dalla legge per i titolari inadempienti”, ha dichiarato in una nota Vincenzo Del Vicario, segretario del Sindacato Autonomo Vigilanza Privata.

Del Vicario ha sottolineato la necessità di maggiori verifiche e formazione del personale impiegato nella vigilanza privata, chiedendo un intervento deciso delle amministrazioni competenti.