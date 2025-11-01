Berlino, traffico aereo bloccato per allerta droni: sospesi decolli e atterraggi

Circa due ore di interruzione del traffico aereo all’aeroporto di Berlino-Brandeburgo, in Germania, a causa della presenza di droni non identificati avvistati nelle vicinanze dello scalo. L’allerta ha comportato la sospensione di decolli e atterraggi, con numerosi ritardi e dirottamenti verso altri aeroporti tedeschi.

Secondo quanto comunicato dall’ufficio stampa dell’aeroporto, le operazioni sono state bloccate tra le 20:08 e le 21:58 (19:08-20:58 GMT). Durante questo intervallo, diversi voli in partenza, tra cui quelli diretti a Basilea, Oslo e Barcellona, non hanno potuto decollare.

Un volo proveniente da Londra e diretto a Berlino è stato invece dirottato su Amburgo, come riportato dall’agenzia Dpa, con il pilota che ha citato l’attività di droni come motivo della deviazione. Anche i collegamenti in arrivo da Stoccolma, Antalya e Helsinki sono stati reindirizzati verso altri aeroporti.

Una portavoce della polizia del Brandeburgo ha riferito che la segnalazione iniziale è arrivata da un testimone, successivamente confermata da una pattuglia in zona che avrebbe avvistato il drone. Al momento, il dispositivo non risulta più visibile e non è stato recuperato.

Episodi simili sono stati registrati anche in altri scali tedeschi. All’inizio di ottobre, attività sospette di droni avevano provocato una temporanea interruzione dei voli all’aeroporto di Monaco, il secondo più trafficato del Paese.